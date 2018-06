El enésimo reto del Recreativo

Un verano más, y ya van demasiados, el Recreativo de Huelva llega al final del mes de junio sumido en la incertidumbre y en manos del Ayuntamiento tras fracasar la búsqueda de un propietario. Por segundo año consecutivo, el proceso de venta pública del Decano ha naufragado después de que Zephir Homes haya renunciado a la adjudicación del concurso tras denunciar irregularidades y numerosas trabas. Ante esta situación, Gabriel Cruz compareció ayer en rueda de prensa para anunciar que Eurosamop y Krypteia Capital se harán cargo del club de acuerdo con el Consistorio. El regidor onubense se declaró "tranquilo" ante los nuevos acontecimientos y frente a las críticas de Zephir señaló que en lugar de buscar vías judiciales, la mercantil debería explicar por qué "no ha pagado" y por qué "nadie ha visto el dinero". Más allá de eso se limitó a decir que mañana explicará a la oposición todo lo ocurrido en estos días. El alcalde no quiso hacer más sangre, dio por zanjado el asunto y anunció que el objetivo de su equipo de gobierno sigue siendo la venta. Pero hasta que eso ocurra el club vuelve a estar en manos de Eurosamop en la gestión deportiva y con el respaldo económico de Krypteia, que ayer anunció a través de las redes sociales un nuevo proyecto y apeló al recreativismo para llevarlo a buen puerto. Esta intención es loable y hemos de acogerla con esperanza -cierto es que tampoco queda otra opción-, pero después del fracaso de su propia plica en la subasta de venta cabe cuanto menos tener prevención y permanecer vigilantes ante lo que pueda acontecer. Lo que sí es seguro es que ambas empresas deberían comparecer en Huelva para explicar sus ideas de futuro a la mayor brevedad posible. Todo ello una vez se garanticen los pagos que avalen la presencian en la Liga 2018-2019. El Recre necesita ya un cuerpo técnico y una plantilla para acometer con garantías la próxima temporada, olvidar los sufrimientos de los tres últimos años y aspirar a lo máximo en el menor tiempo posible. A la vez, al club le urge una planificación seria y rigurosa que le sirva para aligerar su enorme deuda, para cumplir con los numerosos compromisos de pago pendientes y para eliminar de una vez esta mancha sobre la historia del Decano del fútbol español. Todo lo que no vaya por ese camino ya se ha demostrado que no conduce a ninguna parte. La consecución de los mejores logros para los albiazules seguro que dará como resultado el renacer del amor por los colores de una afición que ha demostrado ser el patrimonio más importante del club. Y en la vigilancia para que esto se consiga habremos de estar quienes trasladamos a Huelva las novedades de su Recre.