Unas elecciones lejanas, pero no ajenas

Las elecciones a la presidencia de los EEUU han captado en los últimos tiempos un amplio interés por parte de los medios de comunicación europeos y españoles. Esto se debe, en parte, al espectáculo que ofrecen los comicios de un país que, pese a los baches que atraviesa, sigue siendo el más poderoso del mundo y el líder de Occidente. Pero también a que europeos y españoles se juegan mucho según sea Donald Trump o Joe Biden el que se alce con la victoria. En general, parece que existe un cierto consenso en que a la Unión Europea le iría mejor con Biden como presidente, pero hay voces que lo dudan. Los últimos años con Trump no han sido especialmente positivos en las relaciones entre la UE y EEUU. Trump no sólo ha desatado una guerra comercial con Europa (y especialmente con España y productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa o el vino) que puede hacer mucho daño a la economía del Viejo Continente en unos momentos especialmente complicados, sino que también no ha tenido recato en apoyar el Brexit, que ha supuesto la mayor crisis interna de la Unión Europea desde su nacimiento. Asimismo, conocidas son las opiniones de Trump sobre la OTAN, a la que considera demasiado onerosa para los EEUU, llegando incluso a coquetear con la salida de su país de la misma, lo que supondría en la práctica su final. Esta crisis de la alianza militar llega en unos momentos en los que Rusia quiere volver a ser hegemónica en Europa del Este, lo que ya está provocando tensiones que no hay que desdeñar. Sin embargo, también se equivocan los que creen que todo irá mucho mejor con Biden de presidente. En general, se están creando las mismas expectativas que con Obama, cuyas relaciones con Europa, más allá de los fuegos artificiales, fueron del todo decepcionantes. Biden tendrá una maneras más refinadas que Trump, pero es un decidido anglófilo que primará al RU sobre la UE y no está muy clara cuál será su postura en cuestiones como los aranceles a productos europeos o la defensa de Europa. Sólo con el día a día se irán despejando las dudas.