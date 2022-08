El desempleo enseña la posible recesión

El dato de empleo del mes de julio ha sido malo. Sin paliativos, es la primera vez en este mes que caen los afiliados a la Seguridad Social desde el año 2001, a la vez que el paro se incrementa un poco en plena temporada turística. El Gobierno se afana en endulzar el dato, pero el bache muestra que la combinación de incertidumbre, inflación alta y elevación de tipos de interés apuntan a una posible recesión o estancamiento económico para final de año. Si a esto le sumamos que dos motores económicos, como Estados Unidos y Alemania, o se encuentra ya en recesión técnica, el primero de ellos, o a punto de entrar, en el caso germano, hay que concluir que, difícilmente, España se salvará de un mal final de año. No hay excepción ibérica a lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos, aunque la última Encuesta de Población Activa supuso un balón de oxígeno para el optimismo con que el Gobierno se enfrenta a los nuevos meses. El paro ha subido, en el global nacional, en 3.230 personas, pero hay comunidades, como Andalucía, donde el tirón de los servicios aún ha procurado un buen mes de julio. En nuestra comunidad hay 2.263 parados menos, con lo que la cifra de desempleados se sitúa en los 762.539. Tampoco podemos cometer el error de que vivimos en una excepción andaluza o valenciana, donde también ha aumentado el empleo, sino que estamos enlazados de modo indefectible a una coyuntura nacional que se dejará notar. Y si la dinámica es la de siempre, cuando se destruya empleo, en Andalucía se notará aún más. La subida de los tipos de interés no ayuda, pero los bancos centrales tienen que aliviar la alta inflación en un escenario de resultados contrapuestos, porque la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, así como la reacción de Putin a todo ello, están atacando de un modo muy especial a las economías europeas. También a la nuestra, que no consigue un perfil propio, a pesar de las ayudas que está recibiendo del Plan de Recuperación de Bruselas.