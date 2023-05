Un debate sobre sanidad

Los grupos PSOE y Por Andalucía han pedido la celebración en el Parlamento regional de un debate sobre la situación de la sanidad pública. En lo que cabe interpretarse como una estrategia puramente política, pretenden que tenga lugar antes de las elecciones del próximo día 28. El PP, por su parte, no se cierra en banda a la convocatoria del pleno, pero "no considera posible" que pueda ser incluido en las dos sesiones que restan hasta la jornada electoral. Ambas posturas son comprensibles y entran dentro de lo que cabe esperar en estas vísperas de una campaña en la que todo lo que puede ser utilizado se utiliza con la vista puesta en las urnas. Pero la sanidad, en definitiva la salud de los ciudadanos, es un tema demasiado serio para que quede limitado a un rifirrafe entre partidos. En Andalucía, como ha sucedido en Madrid y en alguna otra comunidad, los problemas de los profesionales sanitarios y de los pacientes, sobre todo en Atención Primaria, han sido instrumentalizados en una estrategia para desgastar al Gobierno regional. Las manifestaciones que se han convocado y la huelga de médicos que el miércoles vivió su última jornada se han revelado como fracasos, con asistencia y seguimientos muy bajos. Mientras tanto, está en negociación un pacto para mejorar la Atención Primaria que avanza a trompicones pero que parece que finalmente será firmado. En este contexto, un debate parlamentario en el que se pongan encima de la mesa los problemas existentes y las soluciones que quiere aplicar la Junta no es una mala idea si el Gobierno y los grupos de la oposición lo abordan desde una perspectiva constructiva. No cabe duda de que la sanidad pública es, junto con la educación, la piedra angular de la política autonómica. Y el Parlamento es el lugar idóneo para discutir su situación y proponer soluciones. Lógicamente desde una perspectiva política, pero huyendo de la politiquería en la que con tanta facilidad se cae.