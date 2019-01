Otras cuentas insuficientes para Huelva

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevó ayer al Congreso de los Diputados tiene algo en común con el que se presentó por parte del último Gobierno de Mariano Rajoy y es que Huelva sigue estando en el vagón de cola de las prioridades inversoras del Ejecutivo central. Esta es la realidad clara y diáfana, las cuentas del Estado vuelven a olvidarse de las urgencias de la provincia y optan por un continuismo que realmente supone mantener a Huelva un escalón por debajo de sus provincias limítrofes. En ese abandono lo más flagrante es lo relativo a la llegada de la Alta Velocidad a la provincia, que no recibe ni un solo euro. Cuando se está gestando una gran protesta provincial para exigir que Huelva deje de estar en una esquina del mapa y supere las comunicaciones decimonónicas que sufre, el Gobierno de Pedro Sánchez responde con el mayor de los desprecios y una dejación absoluta de sus responsabilidades. Que en pleno siglo XXI una capital de provincia padezca los problemas de comunicación que sufre Huelva no tiene más que una lectura y ésa se sustenta en la falta de interés por parte del Estado. Ya sea ahora con el PSOE en el Gobierno como antes cuando el que ocupaba la Moncloa era el PP, no es de recibo que ir o venir de Huelva sea lo más parecido a una aventura. Aún más humillante es ver que el proyecto de tren entre Sevilla, Huelva y Faro recibe una consignación de 50.000 euros, cantidad que puede dar para poco más que unas fotocopias. Más allá de este flagrante olvido, las cuentas de 2019 que plantea el Ejecutivo en la provincia prestan atención a infraestructuras que arrastran años de retrasos. Entre estas se encuentra la presa de Alcolea, los accesos al Chare de Lepe, el nuevo archivo provincial y la resolución de la variante Beas-Trigueros, que ven cumplidas cantidades que supuestamente deben desbloquearlas. Todo ello sumado a los más de 90 millones de inversión del Puerto, unos fondos que todos los gobiernos se atribuyen como propios pero que realmente responden a los fondos propios que genera la Autoridad Portuaria. Así las cosas el proyecto de presupuestos del Estado para la provincia que se presentó ayer no puede más que considerarse cicatero y escaso y ha de ser considerado dentro de la senda que las cuentas del Estado han mantenido para la provincia en los últimos años. Mientras la economía provincial crece y busca nuevos mercados, el Estado no responde como debe. Habrá que esperar a una postura clara de todas las formaciones en pos de lograr lo mejor par a Huelva.