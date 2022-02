Una crisis que es mala para España y Andalucía

La sociedad española asiste atónita estos días a la guerra interna sin cuartel iniciada en el Partido Popular. No hay que insistir mucho en que el PP es una parte esencial del conjunto del sistema democrático español y sus turbulencias afectan al conjunto de la sociedad española y al buen funcionamiento de sus instituciones.

La primera conclusión que se debe extraer es que las dos partes en discordia han actuado de una forma amateur y con total falta de rigor. En política, las tensiones que provocan los egos no pueden ser dirimidas por oscuras maniobras de siniestros y mediocres aparatos. La imagen que han dado estos dirigentes es la de un grupo deslavazado de individuos sin proyectos colectivos y sólo motivado por ambiciones personales. El PP y sus votantes se merecen más seriedad y más respeto, así como los miles de dirigentes que tratan de representar con rigor y lealtad al conjunto de ciudadanos que milita en el centroderecha.

No habría peor noticia para España y Andalucía que esta implosión del Partido Popular llevara a un protagonismo exacerbado de las fuerzas políticas más radicales. El país necesita construir amplias mayorías transversales que impulsen políticas reformistas que respondan a los grandes retos que tenemos planteados. Necesitamos un PP fuerte, centrado, con amplitud de miras, capaz de acoger con disciplina personalidades brillantes y no espectáculos y peleas tabernarias que dinamitan la confianza de los electores. Si las personas que actualmente lideran el PP no son capaces de hacerlo con cordura y sensatez deberían retirarse y dar paso a otros dirigentes con capacidad de ofrecer al centroderecha español posibilidades reales de representarlos y gobernar.