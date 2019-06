La confianza favorece la bajada del paro

Los ciudadanos recibieron ayer una buena noticia: el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se redujo en mayo en 17.981 personas respecto al mes anterior, un 2,3%, hasta sumar en total 761.113 desempleados, lo que nos sitúa en niveles de enero de 2009. Es evidente que estamos ante una cifra objetivamente buena, con un descenso protagonizado sobre todo por los servicios, si bien el desempleo ha bajado en todos los sectores productivos. En general, Andalucía es la tercera comunidad que crea más empleo y encabeza el descenso mensual del paro a nivel nacional. En total, aporta uno de cada cinco parados menos del país, absorbiendo un 21% del descenso, aunque es cierto que la mala posición de la que partía nuestra comunidad hacía más fácil que se produjesen mejorías contundentes. Además, el descenso ha alcanzado a todos los tramos de edad y en ambos sexos.

Sin embargo, y pese a lo positivo de los datos, hay que destacar, una vez más, la alta temporalidad del empleo creado, cuya tasa se ha incrementado en medio punto con respecto al mes de mayo del año anterior (la contratación temporal supone un 95% del total de contratos, y la indefinida desciende a un ritmo del 10%). Asimismo, como decíamos, la mayor parte de la mejora viene del sector servicios, que es tradicionalmente estacional y de mucha temporalidad.

En estos datos positivos han influido muchos factores, como la enorme pujanza que tienen actualmente nuestros sectores turísticos y agroalimentario o la buena dinámica de la que aún sigue disfrutando la economía nacional. Pero sería injusto no reconocer que existe un nuevo clima de confianza en el empresariado, que se ha generado a partir de la formación del llamado gobierno del cambio. En la actualidad, existen expectativas más que favorables por las posibilidades del Ejecutivo de Juanma Moreno, al que se le supone que tendrá una especial sensibilidad a la hora de facilitar la actividad económica privada. El Gobierno de PP y Cs no puede defraudar esta confianza y entre sus retos debe estar el afianzarla e, incluso, aumentarla en los próximos tiempos. La Junta debe emplearse a fondo en las políticas de empleo, auténtico talón de Aquiles de Andalucía y sin las cuales no hay desarrollo económico y social. También debe hacer lo posible para disminuir la alta temporalidad registrada, ya que la estabilidad del empleo es fundamental para la viabilidad de los proyectos individuales y familiares de los andaluces.