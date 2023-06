Cuatro años para Pilar Miranda

La toma de posesión de Pilar Miranda como alcaldesa ha abierto este sábado un nuevo ciclo político en Huelva. La Alcaldía es para la ex presidenta del Puerto con una mayoría simple que no ha necesitado del voto de Vox. Se ha ahorrado incorporarlo como socio y se reserva cierta independencia, aunque la sensatez apunte a cuatro años de diálogo y consenso con la oposición, más allá de ese acuerdo de investidura de diez puntos que escenifica su entendimiento con Vox. Pero no tiene Miranda más condicionante que deberse a los onubenses. Todo cambio de este calado en un ayuntamiento genera unas expectativas que no conviene defraudar. Hay aspectos en los que deberá incidir, como la limpieza viaria, que ya se ha comprometido a abordar; el bloqueo del Ensanche Sur, en cuyo proceso de reactivación se ha quedado a medias el anterior gobierno socialista; o la recuperación del patrimonio, que no debe ser sólo una declaración de intenciones. Sobre ello y más estarán escrutando los onubenses constantemente, vigilantes para que también la deuda siga reduciéndose mientras la ciudad avanza. El nuevo equipo de gobierno llega con las calles levantadas por obras de una intensa licitación el último año. Son parte de un proyecto definido e inacabado de reordenar el centro y cederlo al peatón, como en las grandes capitales europeas. Las molestias sufridas por los vecinos le han pasado factura a Cruz, pero Miranda tiene ante sí la parte más amable, con la finalización de estas actuaciones que van a renovar la trama urbana, como ya consiguió Pedro Rodríguez con las primeras peatonalizaciones. Juega a favor de la alcaldesa y lo debe aprovechar, aunque pueda corregir errores. Porque son proyectos de ciudad, no de partidos, y el bienestar de los onubenses es lo que va a primar estos cuatro años.