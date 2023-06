El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado la disposición del Gobierno andaluz a revaluar y modificar la proposición de ley impulsada por su partido y por Vox para regularizar regadíos en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. Moreno realizaba este ofrecimiento, que ya alguna vez había expresado, mientras en el Parlamento regional se producían las comparecencias de expertos para analizar las consecuencias que tendría la ampliación de regadíos en los complicados equilibrios medioambientales de Doñana. Entre las intervenciones que se produjeron el martes en el Hospital de las Cinco Llagas destacó la del biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación del Parque, que reclamó el final de la “absurda guerra del agua” que se ha planteado y pidió a la Junta valentía para retirar la proposición e iniciar una negociación que implique a todas las partes afectadas. No deberían caer en saco roto ni la petición de Delibes ni la oferta de Juanma Moreno. No tiene sentido continuar ni un día más una situación que causa enormes perjuicios tanto a la imagen que proyecta España sobre la conservación de la principal reserva natural de Europa como a los agricultores que, actuando con absoluta legalidad, han convertido la fresa de Huelva en uno de los sectores punteros de la agricultura andaluza. Para ello es necesario sacar esta cuestión del foco político y de la consiguiente polémica para dejarla en manos de los técnicos y los científicos. Con las palabras de su presidente pidiendo un plan “creíble y viable” para Doñana la Junta reconoce, por pasiva, que pecó de improvisación con la proposición de ley y que no supo medir sus consecuencias. Hoy nadie duda de que ha sido el primer error de bulto del Gobierno de la mayoría absoluta. Pero todavía se está a tiempo de abrir vías de acuerdo que no deben desaprovecharse. Lo urgente es, nunca mejor dicho, remansar las aguas para que vuelvan a su cauce.