Veinte años de una guerra improductiva

Estados Unidos dejará de intervenir en Afganistán el 31 de agosto. Sus tropas saldrán del país donde inició una guerra hace 20 años para castigar al régimen talibán que había dado cobijo a Ben Laden y a Al Quaeda, la organización que perpretó los atentados del 11-M. A medida que se acerca esta fecha, los talibanes están comenzando a ocupar amplias zonas del país a una velocidad inusitada, lo que dice poco de la administración estatal que Estados Unidos ha intentado dejar al mando del Estado asiático. Cuatro de las 24 provincias afganas han caído en manos de los talibanes, que ya controlan algunas de las fronteras del país y tienen cercadas importantes ciudades del norte y oeste. Todo indica que, como ya ocurrió antes de la invasión de EEUU, los talibanes se harán con dos tercios del territorio a la espera de tomar Kabul, donde la semana pasada actuaron contra importantes miembros del Gobierno. EEUU no ha negociado una paz estable, sino una salida ordenada que evite una imagen de derrota como la de Saigón a mediados del siglo pasado. Pero, como ha sostenido su presidente, Joe Biden, su país ya no puede costear más una guerra que consume cientos de millones de dólares y miles de vidas norteamericanas. Estados Unidos actuó en Afganistán hace 20 años porque los talibanes prestaban el terreno a Ben Laden y Al Qaeda, pero una vez conseguidos los objetivos, debió retirarse. Es duro, pero ya los generales soviéticos que participaron en la invasión de Afganistán a finales de 1979 advirtieron de que era un terreno ingobernable para una potencia extranjera. Los esfuerzos que la Casa Blanca ha realizado para dejar un Gobierno democrático y unas fuerzas armadas capaces parece que no han dado sus frutos, ante un movimiento, el talibán, que ya tomó todo el país para acabar con el continuo conflicto bélico de los señores de la guerra. Ese fue su éxito, poner fin a aquella anarquía de tribus, etnias y facciones. Para la comunidad internacional, un régimen talibán constituirá un peligro si sirve de base territorial para los grupos terroristas islámicos que operan en muchas áreas del mundo y donde comienzan a ocupar territorios de modo permanente. El llamado Estado Islámico perdió Siria, pero otras organizaciones ocupan, de modo muy peligroso, amplias zonas de varios países del Sahel.