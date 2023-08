Turismo de récord en Andalucía

Posiblemente la mejor noticia económica de este verano es el comportamiento del sector turístico en Andalucía. La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, que elabora el instituto de estadística de la comunidad, asegura que durante el primer semestre de este año las provincias andaluzas han recibido 15,2 millones de visitantes. No hay un registro similar desde que se miden estos datos. El gasto medio de los viajeros en el segundo trimestre superó los 78 euros, un 9% más que el año pasado y ocho euros por encima de la media diaria de 2019, la anualidad de referencia en materia de ingresos y estancias antes de que la pandemia desbaratara el camino recorrido. Resulta lógico que la Junta exhiba estos resultados. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, va más allá y pronostica para este 2023 “el mejor año de la historia”. Las empresas andaluzas supieron estar a la altura ante el desafío del Covid. Su profesionalidad ha permitido fidelizar ahora a la mayoría de visitantes nacionales y mostrar toda su fortaleza tras el incremento de un 15% de los foráneos. Sólo entre julio y septiembre se espera la llegada de 11,5 millones de viajeros. Un solo aeropuerto como el de Málaga ha tramitado 2.500 vuelos en un fin de semana. El turismo da empleo al 12,5% del mercado laboral en Andalucía. Recibe ingresos por valor de casi 17.000 millones y mueve otros 22.500 millones en muy diversos sectores. Desde el agrícola al alquiler de vehículos. En definitiva, genera casi el 10% de la riqueza de la comunidad. Pero también es un gran consumidor de agua y ahora estamos en uno de los peores escenarios de déficit hídrico que se recuerdan. Por eso el objetivo del Ejecutivo andaluz ha consistido en atravesar estos meses sin causar un mayor impacto. Un problema que no acaba en octubre. En este contexto es indispensable apostar por la sostenibilidad. El turismo también es indispensable en temporada baja pero necesita recursos que no mermen su calidad.