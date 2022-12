Toque de atención del Rey

No es la primera vez que el Rey se refiere a la necesaria convivencia en uno de sus discursos de Navidad, pero el aviso que ha dado en esta ocasión ha sido más grave, todo un toque de atención para los dirigentes políticos y para aquellos que forman parte de las instituciones. Como ha subrayado Felipe VI, España no es una excepción al resto de países donde vemos cómo sus democracias se están deteriorando. Nuestros riesgos son los mismos, y éstos son, tal como los ha definido el Rey: la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. En efecto, las democracias están construidas para dar cabida a la pluralidad, modelos pensados para congeniar las diferencias, por lo que es una premisa de funcionamiento que se acepte la legitimidad del contrario. Si no es así, la división comienza a carcomer la convivencia. En España sabemos qué significado tiene esto, conocemos qué le ocurre a un país cuando se revientan todos los puentes de entendimiento y qué beneficios hay, por el contrario, si en situaciones, incluso muy complicadas como en la Transición, se sitúan por delante los intereses generales. Es lo que venimos viendo en estas últimas semanas, a un clima político muy enrarecido le sucede un deterioro de las instituciones. En este sentido, Felipe VI ha sido muy claro. "Todos debemos hacer un ejercicio de responsabilidad". Las instituciones tienen que actuar con lealtad entre ellas y bajo el objetivo del interés general, no se pueden convertir en trincheras desde donde batallar por unos intereses tan particulares que son ajenos a la sociedad. Si esta reflexión se hiciera entre todos, pero sobre todo entre quienes corresponde, se llegaría a la conclusión de que en muchas instituciones ha faltado altura de miras y que las respuestas dadas han sido, por desgracia, el atrincheramiento y los intentos de forzar las soluciones a las bravas.