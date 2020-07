Situación no controlada

La tercera ola del estudio de seroprevalencia dirigido por el Instituto de Salud Carlos III confirma lo que ya se apuntaba en las dos anteriores: la población española que ha estado en contacto con el coronavirus apenas supera el 5% de media, lo que está muy lejos de la inmunidad grupal que nos protegería de nuevos contagios masivos. En Andalucía, los índices son aún menores, con una media que apenas alcanza el 3% y con provincias como Huelva en el 1,2% o Sevilla en el 2,7%. Esto supone que una inmensa mayoría de los andaluces siguen siendo vulnerables al contagio y que, por lo tanto, cualquier rebrote, por pequeño que pueda parecer en origen, tiene una tremenda capacidad de propagación si no se actúa con contundencia en los primeros momentos, aislando a los que presenten síntomas y a todos sus contactos. Está ocurriendo estos días en Lérida, donde la situación ya puede calificarse sin exageración de alarmante, o en Lugo. En Andalucía parece que los brotes más serios, los de Málaga y Granada, están en vías de control, aunque no hay que bajar la guardia. Todo esto lleva a subrayar una vez más la necesidad de que durante este verano se extremen las medidas de seguridad y no haya ningún tipo de relajo en normas tan básicas como la higiene de manos, el uso de las mascarillas o el aseguramiento de la distancia de seguridad. No hay que olvidar que la sensación de seguridad que ahora mismo es perceptible en casi todo el país es consecuencia del largo periodo de confinamiento que se inició en marzo y se prolongó hasta entrado junio. El reto es ahora mantener una situación sanitaria estable con la economía alcanzando de forma gradual sus niveles de normalidad, con la libre circulación garantizada y con las fronteras abiertas. No es fácil, y estos días se está demostrando. Hay signos preocupantes y entre ellos no es el menor el hecho de que muchos de los nuevos contagios se estén produciendo en grupos de edad joven, que en los inicios de la pandemia se consideraban casi libres de amenaza. Por lo tanto, hay que insistir en que la situación está lejos de estar totalmente bajo control y que descuidar las medidas de seguridad es hoy por hoy una irresponsabilidad que podemos pagar muy cara.