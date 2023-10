Reforzar la seguridad

Es lógico prever que del escenario de guerra en Oriente Próximo puedan derivarse graves consecuencias más allá del territorio en el que se desarrolla este gravísimo conflicto. Y Europa siempre se halla en el punto de mira del terrorismo islamista como acaba de advertir Bruselas. Algunas de sus ciudades han sido testigos años atrás de algunos atentados que perdurarán en la memoria colectiva. Pero no hay que retroceder tan lejos. Hace poco más de dos semanas un alumno radicalizado asesinaba a cuchilladas en el norte de Francia a un profesor de un liceo, acompañado del grito que utilizan los yihadistas. Tres días después en Bruselas, un individuo descargaba su subfusil contra aficionados suecos que esa tarde acudían a presenciar un partido de su selección. El terrorista logró matar a dos seguidores. No se trata de sembrar alarmas generalizadas de forma preventiva sino de afrontar una realidad que no debe ocultarse a los ciudadanos. Es obvio que las imágenes que cada día transmiten los medios de comunicación sobre las víctimas de los bombardeos en la franja palestina de Gaza contribuyen a inflamar a estos elementos radicales que no se han integrado en la sociedad en la que viven y que aguardan su oportunidad. Francia y Bélgica, también Italia y Suecia, han decidido incrementar sus niveles de alerta antiterrorista. Desde hace años, España se halla en el grado 4 de un máximo de 5. El Ministerio del Interior ha decidido reforzar las medidas de seguridad en puntos sensibles del territorio nacional. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, se reunía hace poco más de una semana con los distintos grupos parlamentarios del Congreso. A sus interlocutores les pedía que evitaran “el alarmismo” en sus mensajes y que confiaran en la fortaleza de las fuerzas de seguridad para combatir cualquier amenaza en España. Pero la mejor receta para luchar contra los bulos es considerar adulta a la población e informarla con regularidad.