Prórroga sí, pero no superior a quince días

El presidente Sánchez mostró ayer abiertamente su intención de pedir al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma para la lucha contra el coronavirus, pero esta vez con una duración de treinta días frente a los quince que marca la Constitución, lo cual levanta muchas dudas entre los juristas. Con esta superprórroga, el Ejecutivo quiere ahorrarse el mal trago de tener que pasar cada quince días por un Parlamento cada vez más contestatario y reacio a sus erráticas políticas frente a la pandemia, con un PP ya decididamente en contra de seguir dándole un cheque en blanco en este asunto. Pero el Ejecutivo debe comprender que, en una democracia, no se puede ni se debe abusar de los poderes extraordinarios. Lo normal es que el Congreso controle muy estrechamente la aplicación de dicho decreto ley, para lo cual es necesario que no tenga prórrogas excesivamente dilatadas, como la que ahora pretende el Gobierno. Eso sí, por una cuestión de pragmatismo se debería conceder el próximo miércoles al Ejecutivo una nueva prórroga de quince días (y luego ya se verá si otra más). A estas alturas, tras dos meses de lucha contra la pandemia, sin contar con una vacuna ni un tratamiento efectivo, podría resultar contraproducente un cambio drástico en la metodología de la lucha contra el virus. Por tanto, lo deseable sería seguir adelante con el estado de alarma. Tiempo habrá después de entablar un profundo debate sobre cómo se han hecho las cosas y, sobre todo, si el Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias. También, por supuesto, de pedir responsabilidades concretas a personas con nombres y apellidos respecto a algunas actuaciones que son, como mínimo, reprochables. Ya no es el momento de experimentos, sino de culminar la desescalada y sacar conclusiones que sean útiles ante los más que probables futuros rebrotes de la pandemia.