Presencia necesaria del Rey en Barcelona

El Rey estará presente hoy en los actos que recuerdan en Barcelona a las víctimas de los atentados de hace un año en la Ciudad Condal y en Cambrils. Es una presencia necesaria y obligada. Felipe VI ha sido el primer monarca español que ha asistido a una manifestación popular; lo hizo el pasado 27 de agosto en Barcelona, cuando el Gobierno independentista de Carles Puigdemont convirtió una marcha de repulsa al terrorismo en un acto contra la Corona y contra España. Con la imprescindible colaboración de la alcaldesa de la ciudad, la organización insertó al Rey y al resto de autoridades -entre éstas, casi la totalidad de los ministros de Rajoy- entre la fila de arranque, donde no hubo políticos, y un frente de independentistas convocado con esteladas y pancartas acusatorias. Los pitidos e insultos pusieron ruido de fondo a una de las escenas más bochornosas que España ha sufrido a los pocos días de un atentado terrorista. Llama la atención que sea Ada Colau quien pida ahora respeto a las víctimas y abogue por no utilizar políticamente este acto. Si alguien se dio prisa en aprovechar el atentado fueron el Gobierno de la Generalitat, los partidos que lo sostenían y las organizaciones populares independentistas. En ello colaboró Colau. La presencia del Rey, pues, está más que justificada, pero es que, además, es necesaria, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se manifestara en días pasados en contra de su asistencia. En esta ocasión, han sido las mismas organizaciones independentistas -la ANC y Òmnium- las que se han desmarcado de un posible boicot al Rey, e incluso quien fuese una de las estrellas mediáticas del independentismo en aquellos días, José Luis Trapero, se ha desligado de las posibles protestas. Torra se ha quedado solo, sólo con Carles Puigdemont. Es cierto que el Gobierno español y el Ayuntamiento de Barcelona han rebajado la escenificación del acto de hoy, que no consistirá en una manifestación, sino en un recuerdo sin discurso que se circunscribe a la plaza de Cataluña y la esquina de las Ramblas, donde se produjeron los atropellos mortales. Es posible que, incluso así, haya quien proteste contra las autoridades, pero a diferencia de lo ocurrido hace un año, habrá más gente que haga público su reconocimiento al Rey. Y es que si algo positivo consiguió el llamado procés fue dar voz a una mitad de Cataluña que se siente española y se rebela contra el monopolio ideológico independentista.