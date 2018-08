Pedro Sánchez vuelve a intentar el presupuesto

Será en noviembre. Pedro Sánchez quiere llevar el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 al Congreso en el mes de noviembre, dos meses después de su plazo. Que España pueda contar con un nuevo Presupuesto es una buena noticia, pero éste no se puede conseguir a cualquier precio. No obstante, es bastante beneficioso para las comunidades autónomas, porque conlleva un aumento de la financiación regional y un relajamiento del déficit. En el caso andaluz, serían 1.000 millones de euros más. La cantidad es tan alta que condiciona el propio Presupuesto andaluz. Pero antes del Presupuesto, el Gobierno debe sacar adelante la senda de déficit, y se encuentra con el problema de que el Senado, donde es mayoritario el PP, puede vetarla. El constitucionalismo español otorga al Congreso la aprobación de las leyes, no hay veto del Senado, ya que los proyectos que fuesen rechazados en la Cámara Alta regresan a la de los Diputados para su reforma y, si procede, su visto bueno. Lo que ocurrió con la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que el PP incluyó la posibilidad de este veto senatorial. Nos opusimos, y así se explicó, a que una ley orgánica fuese reformada por la vía del decreto. El Gobierno rectificó, y ahora lo intentará mediante una reforma de la ley en el Congreso. Si la Cámara aprueba la reforma legal, la decisión del Senado no será concluyente. Además de este obstáculo, el Gobierno tiene que pasar por el Congreso el techo de gasto. Y, después, los propios Presupuestos. Todo indica que el PSOE y Podemos se han conjurado para sacar adelante estas cuentas, aunque el partido de extrema izquierda intenta ganarle un pulso a Sánchez con una subida fiscal de todo punto improcedente. La bronca por el incremento del IRPF puede convertirse en un obstáculo difícil de superar. Si se consigue, las cuentas contarán con el apoyo previsible del PNV y de Compromís, incluso con ERC, pero el PDeCAT es un aliado complicado, una formación situada al margen de la legalidad de facto. Habrá que rechazar el proyecto de Presupuestos si los partidarios de Puigdemont consiguen favores en las cuentas o, lo que sería peor, en forma de beneficios políticos. Pedro Sánchez no puede vender el país a quienes quieren destruirlo para sacar adelante unas cuentas. Éstas son las líneas rojas: ninguna concesión política, contención del gasto según lo pactado con Bruselas y cese del favoritismo con las comunidades forales. Si Pedro Sánchez no logra sacar las cuentas, no sería una tragedia. Él accedió al Gobierno en unas circunstancias muy concretas, no para agotar la legislatura. Si no fuese posible, sería mejor que Pedro Sánchez disolviese las Cámaras y convocara elecciones.