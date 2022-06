La OTAN, la cumbre y el Gobierno

La cumbre de la OTAN que se inicia hoy es importante porque se celebra en un momento de tensión internacional sin precedentes, con una guerra en suelo europeo y con Rusia convertida en una amenaza para Occidente. No lo es porque el anfitrión sea Pedro Sánchez, como se empeñan en machacar los voceros del Gobierno. Ni siquiera la cobertura del paraguas atlantista a Ceuta y Melilla es resultado del trabajo de la diplomacia española. Es consecuencia del nuevo Concepto Estratégico que la Alianza Atlántica ha diseñado tras la agresión rusa a Ucrania, que conlleva, entre otros factores, garantizar la "soberanía e integridad territorial de sus países miembros" no sólo en el denominado espacio euroasiático. Sentada esta premisa, sí hay que destacar que la celebración de la cumbre en Madrid supone un refuerzo de la imagen internacional de España y permite a su Gobierno y a su presidente entrar en un nivel de interlocución que hasta ahora tenían muy complicado. Este cambio lo simboliza la reunión que mantuvieron ayer el presidente de EEUU, Joe Biden y Pedro Sánchez, tan diferente al patético recorrido de pasillo, de menos de un minuto, que hizo el jefe del Gobierno español en la anterior cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas. Esta reunión de alto nivel hay que anotarla, pues, como un logro de España, que es reconocida como un elemento esencial de la defensa de Occidente y que debe hacer frente a sus compromisos con un aumento importante de la partida destinada a Defensa que se debe reflejar en el Presupuesto de 2023. Esto, que sería casi obvio en el actual contexto internacional, no es una cuestión tan fácil en España. Pocas veces habrá sido anfitrión de la OTAN un Gobierno de coalición con un partido con un firme compromiso atlantista desde hace décadas y otro que se declara en contra de la Alianza y que apoya los actos que se organizan en contra de la cumbre. Aun así, lo importante es que en Madrid se va a reafirmar el compromiso de España con la defensa occidental y sus valores.