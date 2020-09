Madrid comienza a actuar frente al Covid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha perimetrado 37 áreas de la capital y de algunos municipios circundantes donde restringirá los movimientos de las personas para evitar mayores contagios de Covid. En estas áreas, la tasa de contagio es de más de 1.000 nuevos casos en los últimos 14 días por cada 100.000 personas; es decir, que el 1% de sus vecinos se han infectado por el coronavirus en las dos últimas semanas. Estas medidas son necesarias, pero llegan muy tarde, pocas ciudades del mundo han alcanzado una transmisión tan alta del virus, y ése es el motivo por el que un tercio de los nuevos casos de Covid en España, así como de los fallecidos, procede de Madrid, a pesar de que el peso de la población en el conjunto de España no llega al 19%. Hay que recordar cómo el Gobierno de Madrid acortó las fases de la desescalada en cuanto dejó de estar activo el estado de alarma y cómo se marchó la anterior directora de Salud Pública al negarse a firmar tales transiciones. Es cierto que Madrid es una red de transportes en sí misma, pero no se ha actuado bien. Sin embargo, no es el momento de juzgar a un Gobierno regional, lo harán sus electores, aunque entendemos que si hay una zona de España de la que no se puede desentender el Ejecutivo central ésa es Madrid. Pedro Sánchez ha esperado a que el Gobierno de Díaz Ayuso colapsase por su mala gestión, a que solicitase la ayuda del Estado después de que las divergencias entre sus consejeros llegasen a extremos sonrojantes, y ello movido por el interés político de evidenciar que la apuesta especial del PP por esa comunidad, a la que definió como ejemplar, es un defecto de su líder nacional. El Gobierno de España es responsable de Madrid en la medida que Madrid irradia a todo el país. No basta con estos perimetrajes que, por lo demás, son bastante difusos, porque su población trabajadora tendrá que salir y entrar todos los días para acudir a otras zonas de la comunidad. Hay que reforzar la Atención Primaria, redoblar las pruebas de PCR hasta hacerlas masivas en esas áreas y asegurarse del cumplimiento de las cuarentenas. En lo de Madrid nos va a todos mucho más que el prestigio, o descrédito, de unos gobiernos.