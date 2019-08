Macron, el nuevo liderazgo en la Unión Europea

Organizar una cumbre donde intervenga Donald Trump es casi un deporte de riesgo, y así lo ha debido entender el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha dedicado el prólogo de la reunión del G-7 en Biarritz a reconducir a su homólogo norteamericano. Anteriores cumbres se cerraron sin acuerdos, incluso sin texto final, y con graves encontronazos entre Trump y Angela Merkel, y Trump y el canadiense Justin Trudeau. Macron ha cerrado la reunión de las grandes democracias mundiales con un golpe de efecto, al anunciar que Trump y el presidente iraní, Hasan Rohani, se reunirán en las próximas semanas. Trump es un dirigente imprevisible, sus más enconados enemigos se transforman en amigos en unos días, por lo que nadie aseguraría en estos momentos si habrá una cumbre entre Irán y Estados Unidos, pero si así fuese, sería un importante logro de Macron y un no menos éxito de la diplomacia europea, que intenta rebajar la tensión entre ambos países. Macron invitó por sorpresa al ministro de Exteriores de Irán a que acudiese a la ciudad vascofrancesa donde se han reunido los líderes mundiales. Y hay más. Macron ha conseguido que Estados Unidos se avenga a negociar en 2020 una fiscalidad mundial que pudiese embridar el blindaje de la que disfrutan las grandes tecnológicas mundiales, básicamente norteamericanas. Ayer mismo, Trump también anunció en Biarritz que Estados Unidos volverá a negociar con China después de que hace unos días subiera los aranceles un 30%. Macron es un líder efectista, menos sólido que Angela Merkel, pero el ocaso de la alemana parece que alumbrará un relevo en el liderazgo dentro de la Unión Europea, y esto es un hecho, especialmente positivo, tanto por la cercanía del Brexit como por las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ha sido Macron quien le explicó a Boris Johnson que Bruselas no va a negociar un nuevo acuerdo de salida del Reino Unido, mientras que, horas antes, Merkel fue más condescendiente -al menos, en sus declaraciones- con el primer ministro británico. En la Unión Europea funcionan mejor los coliderazgos, pero la próxima salida de Merkel amenazaba con dejar un vacío en una institución que debe afrontar en semanas una de las mayores crisis a la que ha tenido que enfrentarse. Si Boris Johnson no cambia, o no prospera el relevo que buscan quienes temen el Brexit abrupto en el Parlamento británico, la Unión se encontrará a ante un escenario liderado por la incertidumbre.