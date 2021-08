Llamamiento a las embarazadas para que se vacunen

La muerte de dos mujeres embarazadas en Sevilla y en Gijón que estaban ingresadas con Covid ha vuelto a alarmar a los servicios públicos de salud, que han hecho un nuevo llamamiento a las gestantes para que se vacunen, sea cual sea el mes en el que se encuentren. Otra paciente ya había fallecido en Cartagena hace varias semanas más. Según los datos que ha aportado el SAS, de las 28 embarazadas que están ingresadas en Andalucía por Covid, 26 no tienen puesta ninguna de las dosis de la vacuna y las otras dos, sólo una de éstas. El SAS ha comenzado a llamar a todas las embarazadas para explicarles la necesidad de que se vacunen, porque el riesgo de la no vacunación es mucho más alto que el de los posibles efectos secundarios. Lo que los primeros estudios comienzan a visualizar, y queremos remarcar que son iniciales, es que las embarazadas parecen tener mayores probabilidades de desarrollar complicaciones respiratorias que las mujeres en general. También aumentan los casos de partos prematuros en mujeres que padecen el Covid. Entendemos que, a la vez que el SAS hace este llamamiento, es obligado que los médicos que tratan a las gestantes se aseguren que les llega una información clara y que el servicio les facilite una vía rápida y directa para ser vacunadas. No están para esperar media hora de pie y en una cola al sol del verano. Las vacunas recomendadas para estas mujeres son las de ARN mensajero, la de Pfizer y la de Moderna. La razón del problema radica en que las mujeres embarazadas no se encontraban en los listados de los ensayos clínicos de las farmacéuticas que han diseñado las vacunas, por lo que la recomendación en enero se hizo, en algunos casos, de modo individual. Ahora ya hay certeza de que estas mujeres toleran bien la vacunación, como se ha indicado en un estudio realizado en Estados Unidos con 35.961 embarazadas. Esto es lo que motivó a España para incluir a este grupo entre los preferentes en la estrategia de vacunación. Del mismo modo, las mujeres que se encuentran dando el pecho a sus bebés pueden seguir haciéndolo si son vacunadas o si ya lo han sido.