Halloween, es necesaria mayor previsión

Los lamentables hechos que se han sucedido durante las celebraciones de Halloween en varias ciudades andaluzas y del resto del país obligan a una reflexión por parte de los diferentes gobiernos, del municipal al central, así como de la sociedad en general. Málaga, Sevilla, Vigo, Barcelona y Madrid, entre otras, han sufrido distintos actos violentos. De una fiesta para niños, importada desde Estados Unidos, se ha pasado a una celebración generalizada, donde miles de jóvenes se echan a la calle en una noche de disfraces donde los excesos conducen a la violencia, cuando no es, directamente, utilizada por delincuentes habituales. No es nada nuevo, los ayuntamientos saben cómo manejar la seguridad ciudadana en días mucho más complicados. Hay ferias, hay carnavales y hay romerías. Lo que sí es novedoso, y debe servir de lección, es que la madrugada del 1 de noviembre tiene que figurar como una jornada de riesgo para las policías locales y nacional. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Carlos Toscano, han entrado en una polémica sobre la necesidad de más presencia policial en las calles durante esa noche. Es cierto que esto no sólo se resuelve con más agentes, pero sí es necesario que las plantillas se actualicen para hacer frente a este tipo de contingencias. En Sevilla, donde esa noche se vivió una ola de agresiones y robos en uno de sus barrios, hubo muchos policías locales en la calle, pero ni éste ni otro cuerpo pueden cubrir toda una ciudad y todas las horas de la noche. Hay que extremar días antes la vigilancia sobre las fiestas que se convocan, tanto en recintos privados como públicos; perseguir la venta de bebidas alcohólicas a menores, y hacer llamamientos públicos para que las familias también se hagan partícipes de la convivencia durante esta fiesta. Por lo demás, cabe felicitarse de que las actuaciones policiales han permitido detener a los participantes en actos violentos.