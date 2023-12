El debate sobre la amnistía llega hoy por primera vez al Congreso de los Diputados. El pleno votará la toma en consideración de la proposición de ley, presentada en solitario por el PSOE, que cuenta con sobrados apoyos, 178 votos, para salir adelante. No deja de ser un trámite reglamentario, pero supone que arranca el camino para que la medida que hasta hace sólo unos meses rechazaba con vehemencia el presidente del Gobierno vea la luz, en un plazo no demasiado largo, en el Boletín Oficial del Estado. Luego comenzará un largo recorrido de recursos judiciales que llegarán tanto al Tribunal Constitucional español como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero pase lo que pase en ese proceso será una norma emanada de la institución que representa la soberanía nacional. Será un hecho incontrovertible, como lo será también que la amnistía responde exclusivamente a la conveniencia política de Pedro Sánchez y de sus aliados y que es el precio del sillón que el inquilino de la Moncloa seguirá ocupando. El separatismo catalán impuso ese peaje para que Sánchez pudiera tejer la mayoría que lo sustenta en el Parlamento y esa circunstancia irá siempre unida a una amnistía para la que no había ninguna demanda social en España, sino todo lo contrario, como demuestran las muchas encuestas de opinión que se han publicado desde el 23 de julio. La tramitación y aprobación parlamentaria no borrarán que se trata de una ley hecha ex profeso para favorecer a unos delincuentes que han sido los que han decidido su redacción y alcance y que les va a permitir eludir sus responsabilidades en un golpe de mano que tenía como objetivo subvertir la Constitución y quebrar la cohesión nacional. Hoy en el hemiciclo se escucharán todo tipo de argumentos para intentar justificar la conveniencia de una amnistía que tan sólo tiene como objetivo verdadero que los que estaban en el Gobierno pudieran permanecer en él. Lo demás son fuegos de artificio.