Francia detiene al extremismo populista

Emmanuel Macron será presidente de Francia durante cinco años más. Es una buena noticia por lo que no ha sucedido. Éstos son unos momentos muy difíciles para la Unión Europea, que se asoma a la invasión rusa de Ucrania como un hito más del régimen de Vladimir Putin en su intento de desestabilizar a las instituciones de Bruselas para ganar territorios que estuvieron detrás del Telón de Acero en el siglo XX. La candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, ha sido una aliada de Putin en su estrategia antieuropea, ha querido socavar las políticas comunes, deseaba debilitar a la OTAN y, tal como le recriminó Macron en el debate cara a cara, su partido ha recibido fondos de bancos rusos, sin que se vea muy presionada para devolver los créditos. Es la marca de las injerencias del Kremlin. También es un buen resultado porque Francia rechaza la tentación del populismo antiglobalizador, porque es del malestar económico de donde Le Pen obtiene sus fuerzas. Y no son pocas. Cuatro de cada 10 electores le han apoyado. El tercero en esta carrera fue Jean-Luc Mélenchon, líder de una izquierda radical que coincide con Le Pen en su visión de la internacionalización de las economías. Esta vez no ha ocurrido lo que pasó en 2002, cuando los socialistas, aún fuertes en Francia, solicitaron el voto para Chirac para arrinconar a Jean-Marie Le Pen, el padre de la hoy candidata. O en 2017. Y no ha sido lo mismo porque ni el Partido Socialista ni Los Republicanos tienen fuerza para orientar un porcentaje sustancial del voto, ambos solicitaron el apoyo de Macron, pero Mélenchon optó por lavarse las manos. Se ha salvado el golpe, pero el amplio porcentaje obtenido por Le Pen debe hacer pensar a todos los partidos europeístas sobre las causas del malestar que se viene extendiendo por Europa. De hecho, la crisis francesa es de tal tamaño que la abstención ha batido un récord no visto desde 1969 y el propio Emmanuel Macron tuvo que desligarse del sistema de partidos de la V República.