Foto fija en Andalucía

La publicación de un barómetro sobre la situación de Andalucía a las puertas de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio parece más fruto de una estrategia política que de un planteamiento sociológico. Es lo que ha hecho esta semana el Centro de Estudios Andaluces (Centra), integrado en la Consejería de Presidencia de la Junta y que es al Gobierno andaluz lo que el CIS al Ejecutivo central, aunque afortunadamente para el organismo regional su prestigio no se ha visto arrastrado como ha ocurrido con el estatal. Con independencia de esta circunstancia, es interesante constatar que un año después de las elecciones autonómicas que dieron la mayoría absoluta al PP, la región ofrece una foto fija muy similar a la que salió de esos comicios. En resumen, Juanma Moreno ha logrado consolidar una ventaja muy holgada y cómoda para su partido, mientras que la principal fuerza de la oposición, el PSOE de Juan Espadas, sigue siendo un barco a la deriva incapaz de encontrar el rumbo que lo convierta en verdadera alternativa de poder. Tampoco experimentan cambios al alza ni a la baja las formaciones que a derecha e izquierda de las dos principales forman los bloques que compiten electoralmente. Este es el panorama con el que Andalucía afronta las trascendentales elecciones generales de dentro de dos semanas. Van a ser las primeras en las que ya no hay motivos para considerar que la región es un granero de votos socialistas, sino más bien todo lo contrario. El paisaje sociológico de la comunidad ha dado en los últimos cuatro años un giro de 180 grados. Lo que no cambia es la importancia de la aportación andaluza al Congreso. Andalucía envía 61 diputados de los 350 que componen la Cámara. Los resultados que se produzcan en la región son decisivos para la conformación de las mayorías y para dotar de solidez a los grupos parlamentarios. La imagen de inmovilidad que arroja el sondeo del Centra es, en este sentido, reveladora.