Más allá del rifirrafe político, si algo ha demostrado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la limitación de derechos fundamentales durante el estado de alarma es que España, en la actualidad, no está dotada de leyes que le permitan afrontar con agilidad y contundencia situaciones tan graves como una pandemia. En este sentido, la sentencia se suma al caos que, en algunos momentos, ha sido la gestión pública de la crisis sanitaria. Bajo el nombre de cogobernanza, no pocas veces, se nos ha vendido una auténtica descoordinación entre las administraciones, en la que autonomías y Administración central se pasan la pelota de la responsabilidad sin que el ciudadano sepa muy bien a quién dirigirse. El país, ya no hay quien lo dude, necesita urgentemente una ley de pandemias que lo dote de las herramientas legales necesarias para afrontar las pandemias del futuro. Aunque, durante años, la comunidad científica avisó de que tarde o temprano viviríamos una gran epidemia de algún virus de tipo respiratorio, España no fue capaz de dotarse de una normativa para combatirla. Pero, al fin y al cabo, existía la disculpa que desde hacía décadas no se vivía una crisis sanitaria de ese calibre, y la memoria suele ser muy corta en lo que a desastres naturales se refiere. Sin embargo, ya no hay excusas. Ya sabemos todos en qué consiste una pandemia, cuáles son los problemas que plantea, tanto sanitarios como políticos y jurídicos. España necesita una ley de pandemias que, entre otras cosas, deje muy claras cuáles son las responsabilidades de las distintas administraciones. Asimismo, que le dé agilidad al Gobierno para tomar medidas de forma urgente y contundente. Pero esa ley debe ser fruto de un gran consenso de Estado, algo que ahora mismo no parece muy posible. Antes, haría falta que el Gobierno dejase de promover leyes que sirven más para dividir a la población que para unirla. También que la oposición abandonase el tono belicoso de sus intervenciones. Todos los expertos coinciden en que tarde o temprano volveremos a vivir una nueva pandemia. Si debe ser así, al menos que nos coja con una ley rigurosa que sirva para combatirla eficazmente.