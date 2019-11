España necesita un Gobierno estable y moderado

Los ciudadanos volvemos hoy a las urnas con claras muestras de fatiga política. No es para menos. El país está sumido en una perenne inestabilidad desde 2015 y en apenas cuatro años hemos tenido que asistir a cuatro elecciones generales y a una moción de censura. Como nunca se había visto en la democracia española desde que comenzó su andadura en 1978, la clase política se ha convertido en el problema, no en la solución. Las fuertes tensiones sociales y económicas generadas por la gran crisis económica que arrancó en 2008 han provocado fenómenos como el desgaste del bipartidismo, la desafección de los ciudadanos hacia muchas altas instituciones del Estado o la insumisión permanente de los nacionalistas catalanes, hasta ahora integrados con satisfacción en el diseño de la España constitucional. Sin embargo, es evidente que la clase política no ha estado a la altura del reto y no ha sabido dotar al país de la necesaria tranquilidad. Hoy, los ciudadanos elegirán un nuevo Parlamento y darán otra oportunidad a los dirigentes del país para que articulen un Gobierno que debe ser estable y moderado. Estable porque tendrá que tomar decisiones muy importantes -sobre todo, las cuestiones catalana y económica- y requerirá, por tanto, del apoyo continuado y sólido de una mayoría parlamentaria. Moderado porque es evidente que España es un país con sensibilidades políticas muy diversas y necesita gobernantes que sepan comprender esta pluralidad y no caigan en tentaciones sectarias bien sean a la derecha o a la izquierda. A partir de mañana lunes no habrá más excusas, sea cual fuere el veredicto de las urnas. Los grandes partidos comprometidos con el proyecto constitucional español están obligados a finiquitar este ciclo de inestabilidad que pone en peligro el bienestar de los ciudadanos. Ya no hay excusas. Lo contrario no se entendería y se volvería en contra de la clase política.