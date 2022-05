Economía y triunfalismo

El Observatorio Económico de Andalucía, un grupo independiente formado por reputados especialistas y cuyos informes se han convertido en una referencia para monitorizar la situación de la región, ha echado un jarro de agua fría a las expectativas de recuperación fulgurante y al mensaje triunfalista, trufado de electoralismo, que se está emitiendo desde la Junta. La economía andaluza -como no podía ser de otra forma- se resiente por el efecto de la inflación, los coletazos de la pandemia y la guerra de Ucrania, y no podrá alcanzar el mismo nivel de Producto Interior Bruto que tenía a final de 2019 hasta 2023. El crecimiento se va a ralentizar este año hasta el 4%, dos puntos por debajo de lo que el mismo Observatorio pronosticaba hace un año. Un panorama cargado de incertidumbres a pesar de que las previsiones turísticas y el ritmo de ejecución de los fondos Next Generation aportarán décimas al crecimiento de la región y una mejora de los niveles de empleo. El informe del Observatorio constituye un baño de realismo que conviene tener en cuenta en estas vísperas de la campaña electoral, en la que el PP andaluz ha hecho un eslogan de campaña con la idea de que Andalucía es el motor económico de España y el presidente, Juanma Moreno, vuelve a esgrimir la bajada de impuestos como objetivo prioritario de su programa. No cabe poner en duda algunos éxitos de la gestión económica de la Junta durante la legislatura que ahora termina y que su política fiscal ha sido un elemento de confianza que ha fomentado la creación de negocios y la inversión. Andalucía ofrece hoy más confianza al inversor que hace unos años, pero no es una isla y lo que le pase en los próximos meses va a estar condicionado por muchos factores que no se pueden controlar desde el Palacio de San Telmo. El excesivo triunfalismo puede ser una táctica electoral, pero no una estrategia de Gobierno.