Distanciar los pinchazos de la vacuna es razonable

El Gobierno y las comunidades autónomas tienen que decidir esta semana si se distancian los momentos de los pinchazos de la vacuna contra el Covid. Algunos países, como Reino Unido, lo han hecho con la de Astrazeneca, y en España se va a estudiar si hacerlo con las de Pfizer y Moderna. La ventana de oportunidad que se quiere aprovechar es que hay respaldo científico en que el plazo puede pasar de los 21 o 28 días actuales a las seis u ocho semanas. Recientes informes del Centro de Control de Enfermedades de EEUU indican que las vacunas de Pfizer y Moderna alcanzan una eficacia del 80% en su primera dosis. Otros expertos indican que una distancia de seis semanas es razonable, pero que ocho semanas no lo es, mientras que las compañías farmacéuticas aludidas restringen el uso a lo que se indica en los prospectos. Ante una certeza que no es del 100%, se debe entender que se está actuando en una situación de emergencia. En condiciones normales habría que seguir, de modo estricto, la guía que indica la industria, pero si se distancian los dos tiempos se aumentará de modo considerable el número de personas que reciben una dosis, y esto es mucho. Se calcula que las muertes podrían caer un 32%, y las hospitalizaciones, del 26% al 31%. Al día de hoy, un 19% de la población andaluza ha recibido un primer pinchazo. Es posible aumentar el ritmo de vacunación sin necesidad de que aumenten los envíos, de modo que este distanciamiento mejoraría los porcentajes en unas pocas semanas. La medida ha sido solicitada por varias comunidades autónomas; entre ellas la de Andalucía, donde el consejero de Salud, Jesús Aguirre, transmitió este cambio la semana pasada. No parece arriesgado actuar de este modo, aunque se debe escoger una horquilla temporal que sí esté estudiada en los informes previos de las farmacéuticas. La de las seis semanas sí está contemplada, aunque no es la aconsejada en un primer momento. Entendemos que una medida de estas características debe ser aprobada de modo unánime entre el Gobierno y las comunidades, de acuerdo con la base que puedan facilitar los expertos y científicos.