Crisis de Ucrania, primeras conclusiones

Cada día que pasa, la crisis de Ucrania va tomando el peor de los caminos posibles. Con la iniciativa de Vladimir Putin de reconocer como repúblicas independientes a las regiones orientales de Ucrania y el envío de tropas rusas a las mismas con la cínica excusa de que son "para mantener la paz", este conflicto entra ya en una etapa claramente bélica que nadie sabe muy bien a dónde puede llevar. Pese a que muchos decían que la debilidad económica de Rusia hacía inviable una invasión formal de Ucrania, en estos momentos nadie duda de que la misma ya se está produciendo y que sólo un giro radical de los acontecimientos puede revertir la situación. Una vez más se han olvidados dos factores que suelen ser sumamente importantes en la historia: el peso del nacionalismo y la importancia en los acontecimientos de las decisiones personales de los líderes, que a veces llegan a superar a los factores socioeconómicos, a los que habitualmente se les presta más atención. No estamos ante una simple crisis regional, sino ante uno de los conflictos que decidirán en los próximos tiempos el nuevo orden mundial y en el que ya se perfilan claramente dos bloques: uno que sigue la tradición democrática y liberal de occidente (fundamentalmente formado por EEUU y Europa) y otro de corte neoautoritario integrado principalmente por Rusia y China. Varias lecciones se sacan de esta crisis. La primera es la completa decadencia de la ONU, un instrumento que requiere una urgente reforma para que sirva de verdad como herramienta de gobernanza mundial. La segunda es la absoluta vigencia de la OTAN, un tratado de defensa que no sólo no debe ser desmontado, sino que habrá que reforzar en los próximos tiempos ante una Rusia con claras pretensiones imperiales. Y la tercera es la necesidad de que la Unión Europea potencie su política común tanto en sus relaciones exteriores como en cuestiones de defensa.