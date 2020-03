Coronavirus, más incertidumbre que otra cosa

A día de hoy, los andaluces no sabemos muy bien a qué atenernos con la epidemia de coronavirus. Por una parte, vemos que se están tomando medidas más o menos drásticas, como la celebración de importantes eventos deportivos a puerta cerrada, pero, sin embargo, por otra no se observa el mismo rigor en otro tipo de acontecimientos sociales, políticos o culturales. La suspensión, por poner un ejemplo, de los partidos de la Liga de Primera y Segunda División puede que sea necesaria, pero entonces ¿por qué no se impiden también otras muchas aglomeraciones? ¿Por qué se cancelan actos de pequeño formato como mesas redondas mientras se sigue adelante con grandes conciertos? La sensación general de la gran mayoría de los andaluces es que no sabe a qué atenerse. ¿Es deseable no acudir a pequeños actos sociales, como funerales o bodas? ¿Es importante suprimir cualquier tipo de contacto físico con terceras personas que no sea imprescindible, como dar la mano o besos de saludo? Da la sensación de que los distintos organismos públicos y privados están haciendo la guerra por su cuenta, sin demasiada coordinación, tomando medidas que incluso pueden parecer contradictorias. Si la situación del coronavirus obliga al máximo aislamiento posible de los ciudadanos ¿por qué no se dice de una vez de una manera clara? Y si no es así, ¿por qué afecta a unos sectores sí y a otros no? En general, como se está viendo, hay una gran incertidumbre provocada, principalmente, por una cierta incoherencia en los mensajes que se lanzan desde las administraciones, lo que está provocando un cada vez mayor desasosiego en la población, especialmente en aquella que tiene mayor riesgo, como las personas mayores o con unas patologías determinadas. No vale, por tanto, decir que el coronavirus es poco menos que un resfriado severo, porque para muchos ciudadanos podría ser mortal.

En resumen, en Andalucía, se puede decir que hay contradicciones entre los discursos oficiales que minimizan el riesgo del coronavirus y unas medidas que cada vez son más drásticas. En la comunidad autónoma, hoy por hoy, el número de infectados asciende a 83, un número evidentemente bajo. Sin embargo, la alarma es muy alta y prácticamente no se habla de otra cosa. Sería deseable que las distintas administraciones tomasen una postura común, que se diesen consignas muy claras sobre lo que se puede hacer y lo que no.