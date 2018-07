Casado, para regenerar el PP

Con un resultado menos ajustado de lo que parecía en las vísperas, Pablo Casado Blanco fue elegido ayer el sucesor de Mariano Rajoy como presidente del PP, después de ganar el 19º Congreso con más del 57% de los votos de los compromisarios frente al poco más del 42% de los apoyos que sumó la candidata ganadora entre la militancia, Soraya Sáenz de Santamaría. Ésta ha visto cómo todo el apoyo a los otros precandidatos se aglutinaba en torno a su rival hasta perder el pulso final. Casado, con un discurso más emocional y conservador en lo ideológico, frente al pragmatismo y la experiencia de su rival, es pues quien asume el reto de regenerar al PP, sumido en un rosario de casos de corrupción, muchos aún por juzgar, y desalojado del Gobierno aparentemente por esta razón. El propio Casado tiene que salvar la investigación judicial abierta sobre sus títulos académicos, lo que no le ha impedido ser el elegido por la mayoría. El PP es uno de los dos partidos sistémicos de España. Cuatro partidos copan el 90% de las Cortes Generales, pero Podemos y Ciudadanos aún no han demostrado tener el sentido de Estado que PSOE y PP sí atestiguan en 40 años de democracia recuperada. Es bueno por tanto para el país que uno de esos dos partidos sistémicos se renueve, salga del estado de crisis en el que está y trabaje, sea en el Gobierno sea en la oposición como ahora, por asegurar un presente y un futuro de unidad territorial, libertad, prosperidad económica y bienestar social para España y los españoles. Casado tiene ante sí una tarea difícil, en la que tendrá que hacer esfuerzos para que este congreso sin dedazo no abra paso a una división letal. Ayer prometió ser el presidente de todos. Finalmente, respecto al papel jugado por el partido en Andalucía, clave en la victoria de la ex vicepresidenta del Gobierno en la primera vuelta, sale tocado porque el grueso de sus compromisarios y el aparato mismo apoyaron a la candidata perdedora, una situación incómoda a pocos meses de una campaña electoral autonómica.