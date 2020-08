Andalucía, la que menos sufre la debacle turística

El turismo nacional no ha bastado para encajar el importante descenso de la llegada de extranjeros a España durante el mes de julio. Sólo 1,1 millones de turistas de otros países nos han visitado ese mes de verano, frente a los 3,2 millones de españoles que sí ha veraneado en hoteles. Las caídas tanto de alojados como de pernoctaciones son dramáticas, superiores al 75% en el conjunto español. Andalucía es, sin embargo, la comunidad donde el turismo ha tenido un comportamiento menos malo, pero, aun así, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en julio han caído un 63,5% respecto al mismo mes de 2019 después de registrarse 2.463.486, mientras que es la comunidad que más viajeros ha alcanzado, hasta los 899.883, un descenso interanual del 56,7%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta pequeña diferencia apenas sirve para sentenciar que el cierre de fronteras mediante cuarentenas aplicadas por otros países, el miedo al contagio y la competencia de cada nación por quedarse con sus turistas ha golpeado a uno de los sectores más importantes de la economía andaluza. A pesar de las campañas de promoción y de la llamada al cliente, lo cierto es que las tasas bajas de contagio del Covid son una condición indispensable para recuperar el turismo. No hay otra. Si no hay virus o hay poco, el turista saldrá; como no vendrá es mostrándole las medidas de seguridad que se han tomado en las playas, donde la mascarilla ha sido necesaria hasta para los paseos por la orilla. Viajar está en la cúspide de la pirámide Maslow de las necesidades humanas, es una elección de ocio, perfectamente prescindible si hay algún riesgo. Por eso, entendemos que el mejor reclamo para el turismo español es conseguir unas tasas muy bajas de contagio, eso es lo que hace seguro a un país. El de julio es el quinto mes consecutivo en el que, como consecuencia de la crisis sanitaria, descienden las pernoctaciones en los hoteles españoles tras las bajadas del 66,5% de marzo, del 100% en abril, del 99,2% en mayo y del 95,1% en junio. El turismo necesitará un gran apoyo de los gobiernos, pero justo cuando llegue el momento de que éste sea efectivo.