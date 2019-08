Andalucía, en el furgón de cola de la financiación

Un trabajo de un investigador del CSIC vuelve a constatar una realidad de la que resulta imposible despegarse con la distribución actual de fondos que reciben las autonomías del Estado: Andalucía es la tercera comunidad peor financiada de España, sólo superada en ese ranking negativo por Murcia y Valencia. El estudio de Ángel de la Fuente, estrecho colaborador del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, divide los ingresos por el número de habitantes y establece una ecuación muy esclarecedora. Mientras a cada andaluz le corresponde en este apartado 2.331 euros, en el caso de un residente en Baleares la cifra alcanza los 2.702 euros per cápita. Los datos proceden de la liquidación del sistema del año 2017, pero el problema no es nuevo. Sí sirve, al menos, para constatar que la sangría no sólo no se corta, sino que empeora cada año. El modelo de financiación autonómico caducó en 2014 y desde entonces los gobiernos de PP y PSOE, que se han sucedido hasta ahora, no han sido capaces de implementar uno nuevo que cuente con la bendición de las propias regiones. El Fondo de Compensación Interterritorial que se alumbró para intentar corregir los desfases tras el reparto, en la práctica también ha fracasado. Es difícil que una comunidad como la andaluza, que desde hace décadas figura entre las más pobres de España, pueda corregir esos desequilibrios si no se combate ese déficit crónico en los ingresos que percibe para financiar los servicios esenciales que está obligada a prestar, como la educación, la sanidad y la dependencia, por citar tres esenciales. Como sucediera en la etapa de Rajoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez utiliza el descontento de las autonomías para presionar a la oposición. Pero ni antes ni ahora ha existido el más mínimo interés por afrontar un problema que origina que existan distintas categorías de españoles por razón a su lugar de nacimiento o residencia.