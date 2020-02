Andalucía no debe ser una trinchera

El actual reparto del poder en España propicia la tentación de que el PP use Andalucía como una trinchera desde la que lanzar ofensivas contra el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos. No sería nada nuevo. El poder autonómico ha sido usado muchas veces a lo largo de la breve historia democrática española para diversos asuntos que poco tenían que ver con la buena administración y gobierno de un territorio concreto. No son pocos los casos, por ejemplo, en los que dicho poder autonómico se ha esgrimido en las luchas internas de los partidos (los presidentes de autonomías, los llamados barones, siempre tienen un peso específico en sus respectivas formaciones) o como ariete con el que arremeter contra un Gobierno central de distinto signo político. No fue otra cosa lo que hizo el ex presidente socialista Manuel Chaves cuando usó las reivindicaciones económicas de la Junta de Andalucía para hostigar continuamente al presidente del Gobierno a la sazón, el popular José María Aznar. Ahora se han cambiado los papeles y es Juanma Moreno quien sufre la tentación de usar la Presidencia andaluza para desgastar a Pedro Sánchez y avanzar en lo posible hacia su reelección en las próximas elecciones autonómicas. Sin caer en ingenuidades (la política es un juego en el que siempre están permitidas las trampas), se puede exigir a Juanma Moreno que no use Andalucía como una trinchera dentro del enfrentamiento general entre el PSOE y el PP. El tiempo, los recursos y los esfuerzos de un Gobierno siempre son limitados, por lo que todo lo que se invierte en estos pleitos PP-PSOE se pierde para el que tiene que ser el verdadero objetivo del Ejecutivo andaluz: el buen gobierno de nuestra comunidad y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Juanma Moreno pertenece a un partido al que le debe lealtad, pero sobre todo están los intereses de todos los ciudadanos, sin distinción de color político.