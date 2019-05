Andalucía crece, pero hay riesgos en el horizonte

El Producto Interior Bruto andaluz (PIB) aumentará este año en un 2,3%, una décima más que la media española. Además, Andalucía se sitúa, empatada con otras tres, como la cuarta comunidad, tras Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha, que liderará en 2019 el crecimiento económico del país. Son los buenos datos que proporciona la última edición del Observatorio Regional de BBVA Research, que se dio a conocer ayer. El informe de la entidad financiera no ve motivos para corregir a la baja su pronóstico, como sí ha hecho en 12 de las 17 regiones españoles. Hay, por tanto, razones sobradas para el optimismo. Porque, además, también se prevé un incremento del empleo en un 2,9%, ocho décimas más de la subida media que el banco pronostica que se registrará en el conjunto de España.

Sin embargo, las perspectivas ya no se presentan halagüeñas para el año que viene. El observatorio augura que el PIBfrenará su escalada positiva en seis décimas, aunque todavía el incremento será superior al español. La desaceleración se traducirá también en un porcentaje inferior al 2% en la creación de empleo, por lo que el ritmo de nuevos puestos de trabajo debe resentirse. Uno de los principales problemas que advierte en este diagnóstico es que el turismo ya no será capaz de empujar con la misma fuerza como lo ha hecho hasta ahora, por lo que las economías de las comunidades más expuestas a este variable, como es el caso de la andaluza, pueden resentirse. Una vez más, el norte de España se verá menos expuesto a los vaivenes de sectores tan volátiles como el de servicios gracias a su fortaleza industrial. La combinación de la inversión y el consumo interno, junto al mayor gasto de obra pública por el ciclo electoral, son los tres vectores que han beneficiado el despegue de estos últimos años. Pero no son eternos.

El BBVAtambién avisa que Andalucía puede ser una de las perjudicadas por "la necesidad de retomar el proceso de ajuste fiscal". En ese sentido, el consejero de Hacienda ha anunciado una reducción de tres décimas de un déficit que "le obsesiona". Un camino necesario, pero no el único. Esperemos que el Gobierno andaluz, que aprobará hoy en sesión extraordinaria el proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta para 2019, tenga en consideración éstas y otras amenazas a la hora de elaborar sus cuentas. Es importante proteger este ciclo expansivo y combatir los impactos negativos que puedan minarlo.