Andalucía, un buen lugar para invertir

Tal como defendió ayer la consejera de Economía, Carolina España, durante la conferencia que pronunció en el Foro Joly, Andalucía es un buen lugar para invertir. A nuestro juicio, hay varios factores que están ayudando a eso. En primer lugar, la estabilidad institucional de un Gobierno andaluz que no se encuentra sometido a los problemas de las minorías parlamentarias y que, por tanto, puede adoptar compromisos a medio y largo plazo. En segundo lugar, la comunidad autónoma, a pesar de tener una de las rentas por habitante más bajas de España, era una de las regiones con los impuestos más altos, lo que provocaba una escasa competitividad frente a las áreas vecinas. Esto ha cambiado, y ahora figura entre las comunidades con menor carga fiscal. Y tercero, el Gobierno ha acometido varias simplificaciones de los trámites administrativos que realiza la Junta, que es la Administración con mayor número de competencias a la hora de autorizar los grandes proyectos de inversión. Esto ayuda bastante. Otras novedades, como la nueva ley del suelo de la que acaba de aprobarse el reglamento que la desarrolla, va a permitir acortar los plazos de aprobación de los planes urbanísticos. Esto era una reclamación de casi todos los municipios de la comunidad. La llamada unidad aceleradora de inversiones ha sido otra buena idea. Pero aún faltan elementos para conseguir ser líderes. Por ejemplo, hay infraestructuras demandadas desde hace lustros, como la mejora de la salida ferroviaria del puerto de Algeciras, que no terminan de coger un ritmo adecuado. Son oportunidades económicas que se dejan ir. Más allá de los buenos comportamientos que el PIB regional pueda tener en determinados momentos del año, nuestra renta por habitante se sigue situando entre las más bajas de España y algo similar ocurre con el empleo, por lo que es necesario no sólo proseguir en las reformas, sino acelerarlas.