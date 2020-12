Alarma por la nueva cepa del coronavirus

La nueva cepa del coronavirus aparecida en el Reino Unido ha vuelto a demostrarnos que la pandemia que sufre actualmente el mundo es una realidad mucho más compleja de lo que se pudo pensar en un principio, y que aún estamos lejos de dominarla. Aunque según los científicos la nueva modalidad del virus no es más mortífera que la anterior, sí es cierto que es hasta un 70% más infecciosa, es decir, que tiene una gran capacidad de difusión a la que, sin duda, estará ayudando la facilidad con la que hoy en día los humanos nos movemos por el planeta, pese a las muchas restricciones que ya existen por causa del Covid-19. En estos momentos, a la espera de mayores datos, es posible que la nueva cepa haya ya viajado a distintos puntos del mundo y, por supuesto, de Europa. Ante esta situación, los países europeos de mayor peso han optado rápidamente por cortar las conexiones aéreas con el Reino Unido, ya que está comprobado que una de las principales vías de entrada del virus son, como no podría ser de otra manera, los aeropuertos. En contraste, el Gobierno español ha tardado algo de más tiempo en reaccionar, amparándose en que la decisión de suspender los vuelos con el Reino Unido debía ser tomada por la Unión Europea. No es la primera vez que el Ejecutivo se esconde tras un supuesto europeísmo para evitar tomar decisiones incómodas y arriesgadas. Por su parte, la Junta de Andalucía sigue adelante con su idea de mantener el relajamiento de las medidas anti-Covid al menos hasta el día 26. Pese a que hay informaciones de que la nueva cepa podría haber llegado ya a Gibraltar, el Ejecutivo andaluz ha preferido darle un respiro a comercios y bares, facilitando una relativa normalidad de las fiestas, aunque con restricciones de aforos tanto en los lugares públicos como privados. Es el presidente Juanma Moreno el que maneja la información, pero debería ser muy consciente de que, por la experiencia ya acumulada durante esta pandemia, el retraso en la toma de decisiones facilita en sumo grado el avance de la enfermedad. La decisión no es fácil, pero sólo hay que fijarse en los países de nuestro entorno para comprender que vamos a contracorriente.