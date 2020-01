Todo vuelve a ser ETA

Ese 20 de octubre yo estaba trabajando. Se conoció a primera hora de la tarde; mejor dicho, me lo soltó mi compañera Berta que se sentaba a mi lado. Se rumoreaba que lo estaban pensando, pero yo era de aquella generación que sucedió a nuestros maestros, que deseaban dar la noticia de la caída del Muro de Berlín. Yo quería dar la de que ETA dejaba de matar. Y es uno de los días que recordaré toda mi vida. Preparé varios artículos sobre la actividad de la banda terrorista en Almería, donde vivía y trabajaba, y a lo largo de los días sucesivos fui recordando los atentados en la provincia, aquellos almerienses que fueron asesinados y la historia de los que purgaban sus crímenes en la cárcel de la capital, algunos de ellos líderes y responsables de tanto horror.

Ese día, una vez que la adrenalina dejó de hacer su trabajo, cuando la cena hizo el suyo y la ducha terminó por fulminarme, lloré delante de una televisión que no podía dejar de mirar. Lo que tantas veces había deseado por fin ocurría.

Tampoco fue fácil a partir del día siguiente, cuando todo parecía diferente. Agoreros de la catástrofe (por cierto algunos siguen ejerciendo de tales) aseguraban que aquello era una trampa, que volverían, que no pidieron perdón, que no se arrepintieron y no sé qué advocaciones a lo que no pasó, como si lo que estaba ocurriendo no fuera suficientemente serio e importante como para poder celebrarlo.

Ha pasado casi una década y han vuelto. No los que mataban, que no van a regresar, sencillamente porque nadie los echa de menos, sino aquellos que parece que ese final les molestaba. Luis Aizpeolea acuñó aquello de que "contra ETA vivíamos mejor". Uno que lo entendió a la primera, Borja Sémper, un político con el que ideológicamente no me identifico, comprendió que había que aprender a convivir a partir de ese momento; no hay que olvidar nada de lo padecido -especialmente personas como él- pero sí que teníamos que entendernos entre nosotros, aprender del horror vivido y mirar hacia adelante. Hace unos días, dejó la política asqueado por la incomprensión de los suyos ante algo tan básico. Todo vuelve a ser ETA; no hay una sola crítica que se haga al Gobierno actual que no contenga esas tres letras; quienes les apoyan son ETA; quienes vemos en ellos una esperanza de hacer las cosas de otra manera, somos ETA. Con ETA derrotada, la rescatan y todavía no entiendo la razón.