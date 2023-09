Recuerdo que de pequeña solía tenerle cierto respeto al primer día de curso. Si cierro fuerte los ojos todavía puedo revivir los nervios del reencuentro, el olor de los libros nuevos e incluso el semblante de mi maestro.

Para mí nunca fue un momento sencillo, a pesar de que siempre estrenaba accesorios nuevos, empeñándome en encontrarle “la gracia” a la obligación de tener que estudiar y de volver a emprender la rutina que todo niño necesita pero que a ninguno le entusiasma. Aunque sí había algo que me encantaba y en lo que pensaba cada año tras cruzar la puerta del colegio: “siempre creía que ese sería mi curso”. Ante la incertidumbre de saber qué me depararía, aquella niña soñaba con encontrarse mil y una aventuras que llenaran de fantasía e ilusión aquellos días de cole. Tendría una nueva mascota, me dejarían leer en voz alta en clase los poemas que tanto me gustaban, haría viaje fin de curso, sacaría la mejor nota, mi padre se sentiría orgulloso de mí, el niño de clase que me gustaba me invitaría a salir, haría nuevas amigas, sería la estrella del baile en la verbena, me apuntaría a clases de guitarra... El primer día era duro, sí, porque dejar atrás la calma del verano siempre resultaba complicado. Pero suponía el desafío de cumplir todos esos sueños.

Hoy en día, desde la redacción de este periódico, me toca contar el regreso a las aulas desde la madurez y con otro punto de vista. Soy consciente de que en esos nuevos niños se sigue percibiendo ilusión, pero una mezcla de nostalgia y decepción me invaden cuando veo cómo muchos cambian las pantallas por el abrazo reconfortante de un viejo amigo.

Ahora que ya todos tienen móviles, tablets, Instagram y TikTok desde pequeños, ya no conocerán aquello de mandar cartas a su mejor amigo aún estando en el mismo colegio. No tendrán que fantasear con ese amor de verano ni esperar a verlo nueve meses después porque podrán rastrearlo en las redes. Los tiempos cambian y evolucionan, por suerte, pero aquellos años analógicos en los que el contacto físico era insustituible y la imaginación tenía el poder de inventar historias jamás contadas en Netflix, los guardaré siempre como un tesoro.