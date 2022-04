De vuelta a Gernika

Somos capaces de enzarzarnos en una disputa después de escuchar a Zelensky. Somos tan torpes como el que más y tan sabio como cualquiera. No creo que este país sea más, ni menos que nadie por eso, cuestiones ideológicas aparte y olvidando el hecho de que, por más que se empeñe Juanma lo más sensato es votar en junio y la razón es la que dio ayer mismo en su enésima visita al Puerto, apetece escuchar al presidente de la Junta apostar por Andalucía como tierra de talento, no para empatar, sino para jugar por los lugares de honor. Pero antes, el Congreso nos ofreció un espectáculo más que hace pensar más que seriamente en su labor concreta. Hemos sido el único país en el que nos hemos ocupado de discutir nuestras propias mierdas mientras el presidente de una nación invadida y cuya población está siendo masacrada, pedía apoyo, comprensión y solidaridad.

Fue la primera visita que hice con Eva. La Casa de Juntas y el roble es algo muy especial para quien nació donde yo lo hice. Es ahí donde está una buena parte de lo que somos y lo que queremos ser. Gernika es algo más que un pueblo suficientemente tranquilo y cercano a la playa de Laga donde aita y ama nos despachaban los veranos, con una mesa plegable y una comida que nunca sabe igual fuera de ese entorno. Nada se explica del alma vasca fuera de ese entorno, con lo bueno y lo malo. Eva me dijo que no se explicaba cómo alguien tan descreído y rechazador oficial de tradiciones sinsentido, es capaz de defender la fórmula tradicional de juramento de los distintos lehendakaris, ya saben, aquella que empieza con "Ante dios humillado, en pie sobre la tierra vasca..." Sencillamente, porque es así como creo que debe hacerse. No hay ninguna otra razón de peso.

Su papel en la historia de Europa (Manu Leguineche decía, "la Segunda Guerra Mundial empezó en mi pueblo") se escribe con muerte y sufrimiento. Un bombardeo indiscriminado sobre población civil, en día de frontón y mercado, la hizo eterna. Escuchar lo que he escuchado en las últimas horas ya no da ni rabia, es pena. Vuelven a ser víctimas y nosotros con ellos. Gernika vuelve para recordarnos lo peor de nosotros mismos, como si no hubiera sido bastante. Un 26 de abril de 1937 se mató a gente por vivir allí; este martes, algunos a los que les hace falta la Memoria Histórica por las náuseas que les produzca, volvieron a intentar herirles y, por extensión, a todos los que pensamos que una masacre, no importa dónde se produzca, es una execrable muestra de la sinrazón humana. Ésta nos tocó a nosotros. La lloramos y lo seguiremos haciendo. Si no quieren acompañarnos en el duelo, no lo hagan. Hace tiempo dejó de importarme, pero les juro, que seguiré haciéndolo.