éste es el título del nuevo libro que acaba de publicar José Baena Rojas y me es muy grato ocuparme de él, porque, además de liberarme de los análisis políticos de los que suelo tratar en esta columna, me brinda una ocasión extraordinaria para exaltar no sólo los grandes méritos del autor como poeta sino también para ensalzar su denodado esfuerzo de toda la vida en el conocimiento y la divulgación de la cultura y muy especialmente y con exquisito desempeño de su vocación docente, de la poesía. Diplomado Universitario en Filología Hispánica, Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Profesor de Lengua y Literatura Españolas, ha sido director de la agrupación literaria Atalaya, Fundador del club de escritores onubenses, del que fue Secretario General; Fundador de la Tertulia Cultural Onubense, Subdirector de la revista Condados de Niebla, Director de la prestigiosa e inolvidable revista Celacanto, otros méritos, premios, distinciones y galardones diversos, jalonan una dedicación constante, noble, generosa y altruista a favor de la proyección cultural y la difusión del arte y la poesía. Recuerdo con entrañable afecto su trabajo en Radio Popular (Cope hoy) en esa labor de divulgación poética.

En su amplio bagaje bibliográfico cuenta con un referente notable y de singular valor imprescindible para el conocimiento de nuestros valores poéticos "Historia de la poesía en Huelva" (1987) y resulta impagable su obra "Jesús Arcensio, poesía comp0leta" (1997), que nos permitió conocer la valiosa ejecutoria poética de uno de los mejores poetas de esta tierra. "Un no rompido sueño" (1995), "Antología imperfecta" (1999), "Huelva, arde el silencio" (2012), "Robinson de mi tiempo" (2016) y "La poesía satírica en Huelva" (2019), forman parte de ese inspirado y brillante trabajo poético de José Baena Rojas, que lo sitúa entre los mejores autores de su generación.

Ahora en "El vuelo del tiempo" de editorial Rilke - un nombre significativo y estimulante - emprende un reto difícil y valiente. Al margen de los argumentos tradicionalmente inspiradores de la poesía, José Baena Rojas, se arroja, decidido e intrépido, a esos fondos abismales, o tal vez sería mejor decir abisales, del complejo ámbito científico y filosófico, en los que jamás habitó la poesía. Un tránsito de sinuoso destino e interrogantes arriesgadas: "¿Dónde se oculta enmascarado el principio?/ ¿Dónde ese hilo finísimo que separa/ la vida de la muerte?/ ¿Mi origen?". Incógnitas sobre el presente, el pasado y el futuro: "No me tengo nunca en totalidad/ porque amanezco distinto cada día". Un eterno y fascinante discurrir por la duda, el misterio y la búsqueda de una convicción incierta: "Un mayúsculo grito desgarrado/ se difunde indócil,/ buscando inútilmente una respuesta/ entre el principio y el fin de los tiempos". Una obra difícil, compleja, vertebralmente expresiva del talento y de la profunda sutileza poética de Baena Rojas.