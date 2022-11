El vuelo de los pobres

Cuando era pequeña, viajar en avión era algo muy exclusivo. La gente se arreglaba especialmente para volar. Al fin y al cabo, estaban cumpliendo el sueño de Leonardo.

Con el tiempo, surgieron las compañías de bajo coste, que consiguieron que, aquellos que tenemos una economía más humilde, pudiéramos atravesar el mapa sin que se nos rompiera la espalda.

Siempre he pensado que una terminal aérea es como un microcosmos. Me gusta volar. Los tiempos de espera en los aeropuertos son tan largos que no hay nada como observar e inventar historias. He imaginado cientos de aventuras mirando manos, zapatos, maletas y rostros nerviosos o perdidos.

Hace unos días volví a tomar un avión. Ya contratar billete fue un periplo. Supongo que así justifican la subida del combustible. Tienes que comprar hasta el último detalle. Te ofrecen elegir asiento, seguro de viaje, facturaciones múltiples de equipaje y embarque prioritario. Solo con este último puedes llevar tu maleta en la cabina.

Los vuelos de bajo coste son, con frecuencia, los únicos que cubren ciudades medianas o pequeñas, así que bienvenidos. Se suele montar una cola eterna antes de la hora del embarque, cola para llenar un estadio. Tiendo a pensar que no cabremos todos… y sí que cabemos. ¡Embarque prioritario! Y allí voy yo, rodando mi equipaje hasta mi asiento, que justo es el de en medio. - ¡Ah! Se siente…Hubieras pagado por elegir -. Entonces es cuando le pides, a todos los dioses, que tus compañeros de viaje no hayan sido jugadores de baloncesto.

Comienzas a ver cómo se llena el avión hasta el último hueco, todos con mascarilla, por supuesto. El vuelo lleva ya media hora de retraso y sigue entrando gente. Esto significa que pierdes el último bus que te iba a acercar al centro de tu cuidad de destino. Respiras a medias. La mascarilla. Ni locos recuperamos tiempo en vuelo.

Despegamos y las azafatas ofrecen un catering, obviando el covid. "Basta con que ustedes se quiten las mascarillas y se las vuelvan a poner cuando terminen". ¿Cómo? ¿He escuchado bien? ¿Es necesario comer durante un vuelo de 1h20´? Al rato, huelo a chorizo. Les juro que vuelo a chorizo.

Aterrizamos. Se ha ido el último bus. Me siento a esperar un taxi. Una chica le explota las espinillas a su novio y se besan. Desaparecen. Me miran dos guardias civiles. Apagan la luz del aeropuerto. Es media noche y mi avión, a oscuras, se ha vuelto calabaza.