Hace años escribía diariamente para tres emisoras de radio en Cádiz, Sevilla y Huelva, acercándome al micrófono en un corto espacio, donde las palabras con lejanos ecos de poesía lirica y sentimientos llenos de esa filosofía que la vida nos iba marcando. En la medianoche se acompañaban de una corta pero siempre bella sintonía musical bajo el título: “La Voz sin nombre”. Siempre he pensado que los más íntimos pensamientos, las más sinceras palabras, pueden llegar a quienes nos rodean, en la cálida voz que habla al corazón con ese eco de silencios espaciados, de música dormida en el ensueño. Meditar el quehacer diario, alegrar el alma con la satisfacción de la dicha o la tristeza solitaria de un rincón perdido en la bruma invernal, es un ejercicio de vida que nos impulsa a ver las cosas con esa claridad de un cielo abierto a la sinceridad.Hay que huir del tedio de las horas sin tiempo. En el lento caminar de los minutos sin luz podemos llegar a creernos fantasmas olvidados. Tenemos que aceptar que vivimos de esperanzas y de ilusiones muchas veces irrealizables y que en la desesperación de lo que no llega somos barro de hombres en un naufragio que se hunde en un tedio sin soñar. Aquella “Voz sin nombre…” parecía no ser y era. Intentaba decir y a veces callaba sin terminar su consejo. Frases de pensamientos en extraña redacción, con palabras de mundos gramaticales distintos. Así son los milagros de nuestro tiempo. Creemos saberlo todo y apenas sabemos nada de ese infinito eterno donde giramos. Durante varios años el sonido de la meditación que luchaba por decir algo con el amor, de la música abrazando las palabras, fueron compañeras de tantas noches, cuando un día terminaba para dar paso a otro, con afanes de levantar los ánimos y dar juego a los sentimientos del alma. En la madrugada los pájaros granas de la pasión, revolotean sobre nuestra mente abierta dejando la caricia de sus alas sobre nuestros propios fracasos. Cuantas veces “La Voz sin nombre…” abrió caminos de vida nueva. Pero el paso de nuestra propia existencia, la fue apagando poco a poco para dejarla en el silencio de otras generaciones con rumbos distintos. Todo se marcha en el tiempo. Pero las huellas en el camino siempre dejaron marcas indelebles para alimentar ese espíritu vivo, inmortal que los hombres llamamos Amor. Que nunca llegue el monstruo del olvido a la fuente de la amistad que brota permanentemente del corazón. Que no venga. También ella puede hundirse en un mar sin agua y secarse al sol de un calor sin cielo. La mayoría de los compañeros que daban fuerzas, en aquellas tareas de juventud, se fueron en las sombras infinitas de la eternidad. Pero para muchos y para mi, su voces de ilusión y de vida, si tendrán nombres para siempre. El tesoro de los recuerdos no se marchita, la lírica que en las ondas te daban confianza, se durmieron en un suspiro de brisas, para alentar la nostalgia de un tiempo que nunca olvidaremos. “La Voz sin nombre…” cubrió una bella etapa en la pequeña e intima historia de la radio andaluza. Hoy, salta de nuevo en unas sencillas páginas que recogen latidos de un corazón cansado, pero entonces llenos de cercanías, ilusiones y amistad. La noche amparaba las palabras volando en las ondas, ahora su recuerdo se hacen presencia en tus sentimientos más íntimos. En el calor de tu corazón, dormirán eternamente sus sueños de estrellas.