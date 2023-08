Es curioso cómo va cambiando la visión de la vida a medida que una va cumpliendo años. Si echo la vista atrás, para mí los veranos suponían una nueva oportunidad de trabajo. Mi hambre voraz de crecer laboralmente me ha enseñado todos estos años a no relajarme y a encontrar en el descanso estival de otros, una puerta abierta que me llevara a alcanzar nuevos sueños en el periodismo. Mi carrera como periodista primero. Siempre primero. Por encima de todo, incluso de mí misma. No había ocio porque mi ocio era probar a hacer cosas nuevas como ser reportera de La Sexta, locutora de informativos en radio, presentadora de algún evento, redactora de Andalucía Directo o “plumilla” en gabinetes y periódicos. A lo largo de mi vida he hecho menos planes de los que quisiera entre los meses de julio y agosto, pero en cambio, almaceno experiencias laborales que, también por suerte, pocos con mi edad atesoran. Sin embargo, un buen día, no hace mucho, me desperté con demasiado peso en los bolsillos y el alma hecha añicos. Me empezaron a pesar los párpados, las manos y el cuerpo entero me gritaba descanso. Podría haberlo achacado a que ya van 33, pero la pura realidad es que tengo mejor forma física que nunca. Ahora sé que el cansancio no siempre es corporal y que el mental y el emocional puede causar peores daños. Tanto, tanto daño que hasta puede convertir aquel sueño que un día te dio alas en una terrible pesadilla de la que ya solo quieres despertar.

El trabajo, el sacrificio y la ambición por mejorar son importantes, pero pierden todo el sentido cuando hacen que te olvides de ti misma. Mi sobrina mayor se pidió este año para los Reyes un ordenador “para trabajar como su tita”. De las pequeñas me he perdido más momentos de los que me gustaría. Ha habido montones de fiestas y fechas especiales que no he podido compartir con mi madre o mis hermanos. Conciertos aplazados, viajes que nunca se realizaron, estudios que quedaron en el tintero por falta de tiempo… la vida fue pasando y ni me di cuenta. Por suerte, este año mi falta de energía me ha avisado a tiempo. Las pilas se han vaciado de tanto usarlas sin poner peros, límites ni horarios. Ahora, por primera vez necesito parar y no creo que sea algo malo. Me merezco (todos lo merecemos) un paréntesis para disfrutar de todo aquello que no me he permitido. Tiempo para dedicarme y dedicarlo. A mí misma, a mis amigos, a mi familia, a la persona de la que me he enamorado…

Hace unos días leí un post en Instagram que decía que “ya solo nos quedan cuatro meses para el 2024”. Me entró tanto miedo que me sacudió por dentro. Los días se van descontando del calendario y ahora sé que pienso tachar cada uno de ellos tumbada en la playa.