El voto olvidado

Decir que ha comenzado la campaña electoral pudiera parecer contradictorio, dado que nos encontramos en campaña electoral permanente, en la que los partidos ya no se dedican a confrontar ideologías o programas, sino a lanzar mensajes publicitarios y de trazo grueso en un permanente ejercicio de cinismo y de falta de respeto a los ciudadanos, como viene siendo habitual. Y dado que el objetivo real no es el buen gobierno sino el alcanzar el poder, el mapa se convierte en un juego de estrategia para sacar el máximo beneficio con la menor inversión, lo que puede resultar irónico, sabiendo sin saber la cantidad de millones que se gastan en cada período electoral.

En esos cálculos hay renuncias más o menos aceptadas y otras que directamente es que pasan desapercibidas, dado que no les importan a casi nadie. El partido Podemos ya ha señalado que no va a pisar la denominada "España vacía"; total, para qué, si sus encuestas no les deparan diputados.

Prefieren centrarse en las grandes urbes para pescar votos, como si los electores fuéramos besugos o sardinas. Entonces, si los políticos no se acercan a las comarcas más alejadas o deprimidas para conocer sus demandas porque no les compensa, difícilmente podrán votar a favor, por ejemplo, de iniciativas para el mantenimiento del ferrocarril, del incentivo a la escuela rural, o planes de futuro laboral agrario.

Si esto ocurre a nivel territorial, la discriminación se acentúa en otros colectivos que directamente no existen para los partidos políticos, que suelen desvivirse por el votante jubilado, ese que es capaz de hacer largas colas y desplazamientos para asistir a un mitin y que tanto ve la televisión.

Las personas con discapacidad intelectual, los enfermos mentales, los incapacitados judiciales, los niños en hogares de protección, los presos, los inmigrantes sin papeles, los jóvenes profesionales emigrados para trabajar en otros países, la gente que vive en la calle, las prostitutas, los drogodependientes, los habitantes de los barrios marginales y de infraviviendas. De esos, la mayoría no votará y, lo que es peor, a los políticos les dará igual. No es la trastienda y las escombreras de nuestra sociedad lo que quieren fotografiar, ellos son más bien de jóvenes con banderitas y bebés en brazos. En unas elecciones legislativas, como en tantas otras cosas… pareciera pero no todos somos iguales.