Aún no hemos visto lo mejor

Les supongo henchidos de gozo después de la sucesión de "normalidades" con las que nos desgranaron la jornada electoral de ayer, de monjas votando, de niños con cara de aburridos acompañando a sus progenitores, de la misma caterva que nos ha asaltado durante días, semanas y meses peleándose por una foto más, que se ve que han salido en pocas y una noche igual de larga que las anteriores por mucho que los resultados estén a una hora decente, tras la cual se sucederán una tras otra, declaraciones del tipo "el pueblo ha hablado", "toca respetar los resultados" y "buscaremos un gobierno estable" que como les creo más que incapaces de hacerlo, no se extrañen de que volvamos a festejar nuestra democracia de aquí a poco.

Si creen que han visto más que suficiente durante estos días "no se vayan todavía, amiguitos, que aún hay más", que decía Súper Ratón. Tocará asistir a un desfile de mediocridad, que será la misma que nos han demostrado durante estas dos últimas semanas, pero a niveles que jamás creíamos posible. Los ganadores de la nada, aquellos que se han dejado la mitad del escaso crédito que tenían, se verán ungidos por el pueblo para intentar sacarlo de las tinieblas que los otros la habían sumergido; los que jamás soñaron con estar donde están, verán refrendada su postura de cruzados universales para que la cosa vuelva por donde solía; los que antes estaban y ahora parece que no, lamentarán su falta de comunicación, de sintonía y llorarán porque no les hemos sabido entender y los que no se sabe si van o vienen, pues eso, que seguirán sin saberlo, pero darán lecciones de pragmatismo y acudirán raudos al auxilio del ganador.

Y mientras tanto nosotros mirando, algunos aplaudiendo y quienes hemos tomado la sabia decisión de no participar en semejante sainete, con la risa floja de aguantar reproches de por qué no hemos ido a participar en algo que maldita la ventura que de ello íbamos a sacar, como si no fueran quienes nos lo dicen responsables de ello. Eso sí, no escucharán en los próximos días, y me atrevería a decir que en los próximos meses y años, ni una sola aventurera propuesta para arreglarnos la vida un poco a todos. Ya saben, eso de que tengamos una educación mejor, que la sanidad cure y no desespere, que quienes precisan cuidados los tengan y que los impuestos dejemos de pagarlos siempre los mismos. ¡Hasta ahí podíamos llegar!