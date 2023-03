Ha resistido decepciones y fracasos, éxitos y lágrimas, sonrisas, días buenos y días malos… Ha aguantado estoico, una estantería tras otra, una vida larga que ha llevado (que lleva) con dignidad a pesar de las arrugas, de los bordes torcidos y la humedad, que moteó sus amarillentas y endurecidas páginas como las marcas que dejan los años en la piel de los abuelos. Es verdad que hubo momentos difíciles en los que no las tuvo todas consigo: cuando perdió la portada en algún porte o cuando recibió las primeras manchas o los mensajes ocultos a rotulador, que guarda, con orgullo de veterano, como el que guarda heridas de guerra. Ayer lo cogí y lo miré con asombro, reconociéndole el mérito. Pocos libros pueden contar, como él, que bregaron durante tantos años con quien fue su primer propietario. Lo observé, hojeándolo con cuidado, atendiendo a los detalles, a las ilustraciones y las infantiles notas, a los recuerdos… Y sonreí, sintiéndome afortunado. No sé si hay alguna estadística sobre eso, pero supongo que no muchas personas tienen la suerte de conservar su primer libro. El primero que leyeron, hace mucho. Nunca he tenido intención, que conste. No pensé en el futuro. Solo lo guardé porque lo quería seguir teniendo. Y así lo tuve un año, y luego otro, y otro… hasta los cuarenta que, creo, habrá cumplido o estará a punto de cumplir. Nadie debería perder su primer libro, y desde luego no tendría que olvidarlo.

Es curioso, pero ayer, mientras lo sostenía en la mano, recordaba incluso qué ocurrió cuando me lo regalaron. Supongo que se quedó ahí grabado por algo. Supongo, creo, que sigue ahí por el impacto que causó después en mi vida. No sé el resto de la gente, pero a mí nunca me da por pensar en las consecuencias que tendrá en los demás lo que hago de manera cotidiana, así que imagino que mi tío Antonio no sabía (a lo mejor lo descubre hoy) que aquel detalle, ese pequeño libro que me regaló un día a la salida del cole abriría una puerta que nunca más se cerró. Que ese día reiría a carcajadas leyéndolo y al siguiente buscaría más risas en otros libros, y luego cazaría tesoros, después viajaría al centro de la Tierra, y al fondo del mar, y esquivaría a un pez martillo, iría a la guerra con tres mosqueteros del rey o escaparía del castillo de If y, prácticamente sin darme cuenta, empezaría a descubrir la vocación que me ha llevado a esta misma línea, justo a esta, que estás leyendo ahora, en un prodigioso efecto mariposa que se inició hace décadas, cuando empecé a leer, boquiabierto, sus primeras líneas: "Pues señor: esto eran veinte frailes que vivían en un convento…". Volví a hacerlo ayer, y parecía que no había pasado el tiempo. Ayer mismo, y lo sentí de nuevo. Gracias, tito, por el regalo. Gracias, fray Perico, por las risas. Gracias, Juan, por haberlo escrito. Gracias por tanto.