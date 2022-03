Y la vida sigue igual

Hace ya algunos años con la cercanía del número 10.000 de este diario nos tocó a todos los compañeros repasar hemerotecas y hacer un recorrido histórico por los entonces más de 30 años de vida de Huelva Información. Hoy ya ronda los 40 y no tardará que nos veamos en otra celebración similar. Cada cual tuvo que centrarse en reportajes temáticos sobre su materia de dominio para analizar los retos y los avances de la provincia que en los primeros 80 vio nacer un periódico y la que soplaba las velas tras 10.000 citas diarias en los quioscos. Meterse en una hemeroteca engancha. Entre las fotos de la época, los rostros conocidos de entonces y las historias que forman parte de nuestro recuerdo empiezas a pasar páginas y te pasas horas.

La sensación no pudo ser más desalentadora. Mismos problemas, décadas de promesas insatisfechas y un complejo de hámster subido en una rueda. Nuestros agricultores, entonces a las puertas de la entrada en el Mercado Común, planteaban la necesidad de mejores medios, de precios justos o de una regulación que limitase la especulación salvaje; la poca rentabilidad del duro mundo del mar; las infraestructuras imprescindibles que ya entonces llenaban proclamas; ese Alta Velocidad que ya nos prometieron a finales de los 80; o las carreteras que nunca se empiezan… Por cambiar lo único que cambiaba era calidad de las maquetas. Páginas completas que podrían salir publicadas mañana y serían de absoluta actualidad.

Fue una sensación similar la que viví el miércoles en la entrega del premio Huelva de periodismo. La pandemia quiso que esperase algo más de dos años desde la publicación del reportaje elegido hasta su reconocimiento público. Lo podríamos volver a editar mañana y no pasaría nada. Sería plenamente vigente. La realidad de nuestro sector primario no cambia por más que pase el tiempo. Ni siquiera la nueva realidad en la que nos hemos visto inmersos lo ha hecho. En su momento era una marcha de tractoristas por los altos costes de la producción y la dura realidad de unos beneficios que obliga en ocasiones a trabajar a pérdida (de ellos, no de los intermediarios). Ahora le toca a la flota pesquera. Después será otro el sector que lo haga. Al final uno tiene que la sensación de vivir en un bucle en el que se repiten los problemas y las respuestas sin que nunca lleguen las soluciones. Así que nada, cuando nos toque preparar el especial del número 20.000 repasaremos las promesas de hoy para comprobar lo parecidas que eran a las de los 80, los 90, los 2.000 y cómo gran parte de los problemas seguirán sin resolver. Y la vida seguirá igual,