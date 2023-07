LAS chicas se atusan el pelo y miran a la cámara con su sonrisa de lata perfecta. La más alta sostiene el palo, observando con seriedad la imagen que se muestra en la pantalla y ajustando el encuadre. No presta atención al sol, que empieza a caer sobre el horizonte muy despacio, dejando un rastro de luz anaranjada que dibuja las olas de un malva impreciso, imposible. No existe para ella, sin embargo, el asombroso y brillante lienzo que pinta el ocaso porque solo ve un fondo, la escena trasera del plano perfecto con el que compartirán con el mundo su gloriosa felicidad de fin de semana. Los chicos, en el bar, se contornean hasta dar con el gesto ensayado en horas de espejo. Aprietan la cara y los brazos sacando músculo y elevan sus cervezas para brindar, como toreros de chiringuito, moviéndose de un lado a otro y soltando incomprensibles arengas sobre el alcohol, el amor o la vida. Cuando terminan de tomarse la foto se desparraman como cangrejos hacia sus agujeros, lanzándose cada uno a su móvil para publicar antes que nadie la frase más hermosa, la más ingeniosa, sobre la amistad. Ya ni siquiera se miran, afaenados como están ojeando con el dedo su lustrosa pantalla para ver a otros amigos haciendo otras cosas. Uno revela el secreto para preparar un bizcocho en un minuto, y otro moja pan en la caldereta de la abuela y se lo come abriendo la boca como una serpiente de las que salen en National Geographic. Las niñas bailan la coreo de Despechá en vez de jugar al escondite, y unos primos pasean en un barco que no es suyo aunque hacen como si lo fuera. Un grupo de muchachas graban selfis de sus gritos en las atracciones del parque, y hay otros que enseñan a cámara rápida cada rincón de cada monumento que visitaron en su último viaje a Grecia. Incluso hay uno que ha grabado, canción a canción, el concierto entero de Hombres G. Se ve mal y se escucha peor, pero eso no importa. No importa si no saltó con su canción favorita para no mover la imagen, ni si el viento te trae o no reconfortantes olores, mientras no te despeine. No importa si el agua no te refresca, si sale brillante, como no importa que te hayas perdido las risas de los amigos mientras buscabas el desenfoque perfecto de tu copa, ni que hayas pasado la tarde en la playa sin hacer nada más que fotografiar tus piernas en la orilla, ni que hayas ido por primera vez a un partido de tu equipo de fútbol para verlo jugar desde la pantalla del móvil. Qué más da si tu vídeo o tu foto no guarda los olores, los sabores, las sensaciones de aquel día, o que tus recuerdos permanezcan para siempre incompletos, rotos. Enmarcados en 6 pulgadas y guardados en una memoria flash. Qué más da que todo fuera mejor, más real y más brillante, cuando la vida no había que contarla. Cuando solo había que vivirla.